Trend Galeri Trend Magazin Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Yıllardır fit görünümü ve canlı cildiyle dikkat çeken Çağla Şıkel, hayranlarından gelen güzellik soruları üzerine ezber bozan bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, cildini korumak için her gün harfiyen uyguladığı düzeni ve ruhu arındıran o radikal yöntemleri tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:34