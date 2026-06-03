Trend Galeri Trend Magazin Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Yıllardır fit görünümü ve canlı cildiyle dikkat çeken Çağla Şıkel, hayranlarından gelen güzellik soruları üzerine ezber bozan bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, cildini korumak için her gün harfiyen uyguladığı düzeni ve ruhu arındıran o radikal yöntemleri tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:34
Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Sosyal medyada takipçileriyle kurduğu samimi diyaloglarla sık sık adından söz ettiren ünlü manken Çağla Şıkel, bu kez herkesin merak ettiği pürüzsüz cildinin ve yıllara meydan okuyan güzelliğinin gizli reçetesini paylaştı.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Güzellik denince akla gelen klinik işlemlerini ve bakım kremlerini bir kenara iten Şıkel, doğal ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle genç kaldığını gözler önüne serdi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine içten bir açıklama yapan ünlü sunucu, hem bedeni hem de ruhu arındıran o çok özel rutini maddeler halinde sıraladı.

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Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

ÇAĞLA ŞIKEL'İN KUSURSUZ CİLT RUTİNİ

Ünlü model, fiziksel sağlığın ve doğru zamanlamanın cilt üzerindeki doğrudan etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Uyku, spor, uyku, spor... 22:30 yatış, her gün sabah 07:00 kalkış (mümkünse yaz kış). Müthiş iyi beslenme (yaban mersini, tahin, yeşil çay, somon, bol yeşillik, badem, ceviz, çilek gibi)."

Formülün sadece fiziksel aktivitelerden ve besinlerden ibaret olmadığını vurgulayan Çağla Şıkel, aynı zamanda şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi ferahlatmak; öfkeden, kıskançlıktan, kinden, bize iyi gelmeyen bütün kötücül duygulardan uzak durmak..."

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

SEDA SAYAN'IN GENÇ KALMA SIRRINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Genç ve dinamik görünümüyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik müdahaleler konusunda açık davrandığını vurgulayarak, tercih ettiği yöntemi samimi ifadelerle paylaştı.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

"Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum."

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Ünlü sunucu, uygulamanın kalıcı olmadığını belirterek, etkisinin yaklaşık üç hafta içerisinde azaldığını ifade etti.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

MAGAZİN DÜNYASININ "GENÇLİK FORMÜLLERİ

Seda Sayan'ın açık yüreklilikle paylaştığı estetik itiraflarının ardından, gözler diğer ünlü isimlerin yıllara meydan okuyan güzellik sırlarına çevrildi. İşte pürüzsüz ciltleri ve fit görünümleriyle dikkat çeken o isimlerin yöntemleri...

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

NURGÜL YEŞİLÇAY

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını en aktif ve eğlenceli kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi bağla sık sık gündeme geliyor.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan usta oyuncu, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

"HER AKŞAM YAPIYORUM, ÇOK İŞE YARIYOR!"

50 yaşına basmasına rağmen kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay, genç görüntüsünün sırrını verdi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Takipçilerine tavsiyede bulunan ünlü oyuncu, gençlik iksirini şu sözlerle açıkladı: "Yüz yogası yapıyorum her akşam, vallaha çok işe yarıyor aklınızda olsun. Gözaltılarında işe yaramıyor ama."

Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: "Her akşam yapıyorum"

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Doğal yöntemlerle zamana meydan okuyan güzel oyuncunun bu samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

51 YAŞINDA ZAMANI DURDURAN DİĞER İSİM: ŞEBNEM DÖNMEZ!

Bir çok başarılı yapımda rol alan 51 yaşındaki Şebnem Dönmez, 10 yıllık bekarlığına veda ettiğini duyurmuştu.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Dönmez, "Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı" demişti.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Fit fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Dönmez gençlik sırrını verdi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Dönmez, "Güzelliğimi ve diriliğimi spora bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

BİR DİĞER GENÇLİK SIRRI DA YONCA EVCİMİK'TEN

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen ne formundan ne de sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

"KOMPLO TEORİLERİYLE ETKİLEŞİM KASACAĞINIZA..."

Son dönemde "estetik sayesinde genç kalıyor" şeklindeki eleştirilerin hedefi olan ünlü sanatçı, sessizliğini bozdu. Pilates reformer üzerinde zorlu hareketleri ustalıkla sergilediği anları paylaşan Evcimik, gençlik sırrının sadece operasyonlarda aranmasına tepki gösterdi.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu düştü:

"1 sene önce verdiğim röportajda bahsettiğim estetik işlem ile ilgili konuşmamı yeniden gündeme getirip, saçma sapan şeylerle ilişkilendirip 'böyle genç kalıyor' diyenlere gelsin. Mevzu vücut ve kafa sağlığından geçiyor. Kafanızı geçtim bari vücudunuzu çalıştırın komplo teorileri ile etkileşim kasacağınıza!"

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

Evcimik daha önce de genç görüntüsünün sebebini şöyle açıklamıştı: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum.

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Yıllara böyle meydan okuyor! Çağla Şıkel’den şaşırtan güzellik tüyosu: Kötücül duygulardan uzak durun!

PEKİ EBRU ŞALLI'NIN GÜZELLİK SIRRI NE?

Yaş almayan bir diğer ünlü olan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.