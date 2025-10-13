Trend Galeri Trend Magazin Yıllara meydan okuyorlar! Yeşilçam’ın usta isimlerinin gençlik ve yetişkin halleri yapay zekayla bir araya getirildi!

Türkan Şoray'dan Kartal Tibet'e, Filiz Akın'dan Fatma Girik'e… Yeşilçam'a iz bırakan usta oyuncuların yıllar içindeki değişimi sosyal medyada yapay zeka kullanarak yan yana getirildi. İşte o yıldızların gençlik ve yetişkin halleri!

Giriş Tarihi: 13.10.2025 17:48
Yeşilçam'da birçok filmde oynayan usta oyuncular, her döneme damga vurdu. Yeşilçam deyince akıllara direkt o yıldızlar geliyor.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray'dan Şener Şen'e, Kartal Tibet'ten Filiz Akın'a kadar birçok ünlü oyuncu, bu kez yapay zekadan nasibini aldı.

Usta isimlerin gençlik ve yetişkin halleri fotoğraflar halinde yapay zekayla bir araya getirildi.

Türkan Şoray

İlyas Salman

Filiz Akın

Hülya Koçyiğit

Cüneyt Arkın

Fatma Girik

Kartal Tibet

Şener Şen

Minür Özkul

Adile Naşit

Ayşen Gruda

Ediz Hun

Sadri Alışık

Tarık Akan

Erdal Özyağcılar

İşte sizler için derlediğimiz Yeşilçam efsanelerinin hayat hikayeleri...

Yeşilçam denilince akla gelen ilk figürlerden biri şüphesiz Hulusi Kentmen'dir. Tatlı-sert ama her zaman adaletli, şefkatli, babacan… O artık yalnızca bir oyuncu değil, Türk halkının "baba" figürünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Filmlerde öyle bir yer edinmiştir ki, seyirci onu gerçek hayatta da aynı karakterde sanmış, "Hulusi Kentmen gibi babacan" sözü halk arasında kalıplaşmıştır.

1911 yılında Bulgaristan'ın Tırnovo kentinde dünyaya gelen Kentmen, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duydu, ama önce askerliği seçti.

Deniz Astsubay Okulu'ndan mezun oldu, denizaltıcı olarak görev yaptı. Tesadüfen izlediği bir tiyatro provasında sahneye çıkmasıyla başlayan sanat yolculuğu, Türk sinema tarihine damga vuracak bir kariyerin ilk adımı oldu.

ASKERLİĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMIŞ!

Askerlik görevini sürdürürken dahi tiyatrodan kopmayan Kentmen, Halkevleri'nde, Ses Tiyatrosu'nda ve Burhanettin Tepsi Kumpanyası'nda sahne aldı. 1942'de "Sürtük" filmiyle sinemaya adım attı, 1946'da "Senede Bir Gün" ile yükselişi başladı.

O günden sonra Yeşilçam'ın altın yıllarına damga vuracak bir üretkenliğe imza attı: yaklaşık 500 film!

Peki onu özel kılan neydi? İzleyicinin hafızasında her daim "baba" olarak kalması… Tatlı-sert disiplinli ama sevecen tavırlarıyla oynadığı babacan patronlar, hakimler, komiserler ve çoğu zaman doğrudan "baba" karakterleri, filmlerin sıcak atmosferini kuran temel taş oldu.

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a kadar Yeşilçam'ın büyük yıldızlarının yanında hep o vardı. Ama izleyici için o, çoğu zaman asıl kahramandan bile daha gerçekti.