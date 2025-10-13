Trend
Galeri
Trend Magazin
Yıllara meydan okuyorlar! Yeşilçam’ın usta isimlerinin gençlik ve yetişkin halleri yapay zekayla bir araya getirildi!
Yıllara meydan okuyorlar! Yeşilçam’ın usta isimlerinin gençlik ve yetişkin halleri yapay zekayla bir araya getirildi!
Türkan Şoray'dan Kartal Tibet'e, Filiz Akın'dan Fatma Girik'e… Yeşilçam'a iz bırakan usta oyuncuların yıllar içindeki değişimi sosyal medyada yapay zeka kullanarak yan yana getirildi. İşte o yıldızların gençlik ve yetişkin halleri!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 17:48