Yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu... Hugo'nun 'Tolga Abi'sinin son hali ortaya çıktı!
90'lı yıllara damgasını vuran çocuk programı Hugo'nun sunucusu ve yapımcısı Tolga Gariboğlu, programın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayatı tercih etmişti. Aradan geçen yıllarda kendisine bambaşka bir hayat Süren Gariboğlu'nun son hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:24