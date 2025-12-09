Yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu... Hugo’nun ’Tolga Abi’sinin son hali ortaya çıktı!

Daha önce verdiği bir röportajda yeni yaşamını şu sözlerle özetlemişti: "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."