Trend Galeri Trend Magazin Yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu... Hugo'nun 'Tolga Abi'sinin son hali ortaya çıktı!

90'lı yıllara damgasını vuran çocuk programı Hugo'nun sunucusu ve yapımcısı Tolga Gariboğlu, programın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayatı tercih etmişti. Aradan geçen yıllarda kendisine bambaşka bir hayat Süren Gariboğlu'nun son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:24
90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.

'AMERİKA'DA YAŞIYORUM'

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştı.

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı bir programda, 'küfür' iddiasına ilişkin "Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi" açıklamasını yapmıştı... Ünlü sunucu, başka bir yayında ise 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.

İstanbul'dan ayrılan bir diğer isim de Koray Avcı. Sanatçı, haberi katıldığı bir açılışta duyurmuştu.

"Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Daha önce verdiği bir röportajda yeni yaşamını şu sözlerle özetlemişti: "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."

Koray Avcı'nın Göcek'teki hayatı, hem denizle hem de doğayla bütünleşmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşan şarkıcı, hem müzik üretiminde ilham buluyor hem de hayatın keyfini basit zevklerde çıkarıyor. Pazarda karpuz satmak gibi sıradan ama içten aktiviteler, onun yeni hayatına dair samimi bir pencere sunuyor.

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN BİR DİĞER İSİM İSE İLKER AYRIK OLDU!

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

BÜLENT ŞAKRAK

Oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından kendine yeni bir hayat kuran Şakrak, tercihini tiny house'dan yana kullandı.


İşlerinden dolayı İstanbul Avrupa yakasını tercih eden oyuncu, tepeden tırnağa kendi imzasını taşıyan evinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Çoğu zaman oğlu Ali'nin de eşlik ettiği Şakrak, vaktinin büyük kısmını doğa yürüyüşlerine ve bahçe bakımına ayırıyor.

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.