Trend Galeri Trend Magazin Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

Cüneyt Arkın, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi efsanelerin sahne isimlerinin ardında, pek az kişinin bildiği gerçek kimlikler yatıyor. Aynı şekilde yeni nesil popçular ve genç oyuncular da çoğu zaman kulağa daha akılda kalıcı gelen isimlerle karşımıza çıkıyor. Bu isim değişiklikleri bazen bir menajer önerisiyle, bazen de sanatçının kendi tercihleriyle ortaya çıkıyor. Perdenin arkasına bakıldığında ise ünlülerin bilinen yüzlerinden çok daha farklı ve şaşırtıcı hikayelerle karşılaşmak mümkün. İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:07
Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATIR

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

MÜSLÜM GÜRSES: MÜSLÜM AKBAŞ

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

BARIŞ MANÇO: TOSUN YUSUF MEHMET BARIŞ MANÇO

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

TARIK AKAN: TARIK ÜREGÜL

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

SİBEL CAN: DENİZ ENGÜZEL

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

ASENA: ONUR ÇAKMAK

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

BANU ALKAN:LİZ REMKA REBRONJA

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

PERİHAN SAVAŞ: ŞERİFE PERİHAN

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

KİBARİYE:BAHRİYE TOKMAK

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ

Yıllardır hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer sahne ismiymiş: İşte ünlülerin nüfus cüzdanındaki gerçek adları...

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ