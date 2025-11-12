Trend Galeri Trend Magazin Yıllardır herkes yanlış biliyordu! Yeşilçam’ın Arap Celal’i meğer buralıymış!

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Arap Celal'i uzun yıllar boyunca sinemaseverler Arap sanmıştı. Ancak gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Celal Yonat'ın Araplarla hiçbir bağı yokmuş!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:02
Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

SERENAY SARIKAYA

Ankara

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

HANDE ERÇEL

Bandırma
ASLI ENVER

Kıbrıs

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

BERİL POZAM

İstanbul

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

MURAT BOZ

Ereğli

MÜJDE UZMAN

İstanbul

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

OKTAY KAYNARCA

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

SERTAB ERENER

İstanbul

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

HANDE ATAİZİ

Bursa

MİRAY DANER

İstanbul

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

İzmir

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

BUĞRA GÜLSOY

Ankara