Yıllardır herkes yanlış biliyordu! Yeşilçam’ın Arap Celal’i meğer buralıymış!

Kemal Sunal'ın 'Sen içme Arap...' repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri... Celal Yonat - Sivas MERT RAMAZAN DEMİR Van SERENAY SARIKAYA Ankara SILA TÜRKOĞLU İzmir - Bornova KIVANÇ TATLITUĞ Adana HANDE ERÇEL Bandırma ASLI ENVER Kıbrıs EMRE ALTUĞ İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir. AYÇA AYŞİN TURAN 31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. AFRA SARAÇOĞLU Balıkesir- Edremit BERİL POZAM İstanbul BİLAL YİĞİT KOÇAK Samsun MURAT BOZ Ereğli MÜJDE UZMAN İstanbul MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır OKTAY KAYNARCA Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır. SERTAB ERENER İstanbul FAHRİYE EVCEN Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni HANDE ATAİZİ Bursa MİRAY DANER İstanbul GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU İzmir ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. BUĞRA GÜLSOY Ankara PINAR DENİZ Adana BURAK ÖZÇİVİT Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy HANDE DOĞANDEMİR Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur BURCU BİRİCİK Antalya - Elmalı İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur AYTAÇ ŞAŞMAZ Aytaç Şaşmaz Manisalı BURCU ESMERSOY İstanbul SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir DİREN POLATOĞULLARI Tunceli KEREMCEM Muğla - Milas BEREN SAAT Ankara BERGÜZAR KOREL İstanbul DEMET EVGAR Manisa ARZUM ONAN Ankara SERDAR ORTAÇ Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. ARAS BULUT İYNEMLİ İstanbul HANDE SORAL Bursa-İnegöl ÖZGE YAĞIZ İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı BEYAZIT ÖZTÜRK Bolu NİL KARAİBRAHİMGİL Ankara BURAK TOZKOPARAN Rize MURAT DALKILIÇ İzmir ŞİFANUR GÜL Ankara CAN YAMAN İstanbul TOLGA SARITAŞ İstanbul MİNE TUGAY Konya BURAK YÖRÜK İstanbul EVRİM ALASYA İzmir SALİH BADEMCİ İzmir