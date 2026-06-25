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Yıllardır 'İmparator' diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses'in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Yıllardır "İmparator" olarak tanınan İbrahim Tatlıses'in hayatına dair pek bilinmeyen bir gerçek yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının nüfusa kayıtlı adı, birçok kişiyi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:57
Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Ünlü sanatçı, müzik dünyasına adım attığı günden bu yana yalnızca güçlü sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da milyonların hafızasında yer edindi.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

'İmparator' lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses'in gerçek adı birçok kişiyi şaşırtıyor.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Milyonların tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adı aslında "İbrahim Tatlı". "Tatlıses" soyadı ise doğuştan değil, sonradan benimsenmiş bir isim.

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Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerine başladığı dönemde sahneye daha etkili bir kimlikle çıkmak istemiş ve bu nedenle soyadını "Tatlı"dan "Tatlıses"e çevirmiş. Bu değişiklik zamanla o kadar benimsendi ki, bugün onun gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça az.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

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Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

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Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

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Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

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Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT