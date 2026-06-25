Yıllardır ’İmparator’ diye tanıyoruz! İbrahim Tatlıses’in gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Ünlü sanatçı, müzik dünyasına adım attığı günden bu yana yalnızca güçlü sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da milyonların hafızasında yer edindi. 'İmparator' lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses'in gerçek adı birçok kişiyi şaşırtıyor. Milyonların tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adı aslında 'İbrahim Tatlı'. 'Tatlıses' soyadı ise doğuştan değil, sonradan benimsenmiş bir isim. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerine başladığı dönemde sahneye daha etkili bir kimlikle çıkmak istemiş ve bu nedenle soyadını 'Tatlı'dan 'Tatlıses'e çevirmiş. Bu değişiklik zamanla o kadar benimsendi ki, bugün onun gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça az. Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor. Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, 'Can' soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim. Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu. Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler. Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler... BERGEN: BELGİN SARILMIŞER BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR DOĞUŞ: ORHAN BALTACI KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ BENGÜ: BENGÜ ERDEN NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN HARİKA AVCI: NERMİN OCAK TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR ZARA: NEŞE ZARA YILMAZ AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ