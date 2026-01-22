Yıllardır sahnede ama bu detayı bilen az! Ebru Gündeş’in memleketini duyan şaştı kaldı: Herkes İstanbul sanıyordu ama...

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.