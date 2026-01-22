Trend Galeri Trend Magazin Yıllardır sahnede ama bu detayı bilen az! Ebru Gündeş'in memleketini duyan şaştı kaldı: Herkes İstanbul sanıyordu ama...

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla Türkiye'nin en sevdiği sanatçılar arasında yer alan Ebru Gündeş, bu sefer alışılmışın dışındaki bir konuyla magazin gündeminde yer aldı. Yıllardır sahnelerin ustası olan sanatçının ortaya çıkan memleketi herkesi şaşırttı. Yıllardır İstanbullu olarak bilinen Ebru Gündeş meğer...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:33
1993 yılında çıkardığı 'Tanrı Misafiri' albümüyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ebru Gündeş, hala Türkiye'nin en başarılı sesleri arasında yer alıyor.

'Çingenem', 'Söyleyin', 'Seninle Çok İşim Var', 'Akıllı Ol' ve daha birçok şarkısıyla dillerden düşmeyen Gündeş, kariyeriyle birlikte özel yaşantısıyla da gündeme geliyor.

Ancak 51 yaşındaki ünlü sanatçı bu sefer farklı bir konuyla dikkatleri üzerine çekti.

Türk müziğinin başarılı ismi ortaya çıkan memleketiyle sevenlerini şoke etti!

İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Ebru Gündeş'in aslen Gaziantepli olduğu ortaya çıktı. Ünlü sanatçı hakkında ortaya çıkan bu bilgi hayranlarını şaşırtırken, sosyal medyada da ses getirdi.

PEKİ YEŞİLÇAM GÜZELİNİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.