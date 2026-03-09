Trend Galeri Trend Magazin Yıllardır "Sibel Can" olarak biliniyordu! Ünlü sanatçının gerçek adı herkesi şaşırttı...

Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can'ın sahne adıyla tanındığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının nüfustaki ismi ve soyadı, hayranlarını şaşırtan bir detayı gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 09.03.2026 21:47
Yıllardır sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak sanatçıyla ilgili pek bilinmeyen bir ayrıntı yeniden gündeme geldi.

Birçok kişinin doğrudan gerçek adı sandığı "Sibel Can", aslında sanatçının sahne için tercih ettiği isim. Nüfus kayıtlarına göre ünlü şarkıcının soyadı farklı.

Yugoslav göçmeni bir aileden gelen sanatçının gerçek adı Sibel Cangüre. Kariyerinin ilk dönemlerinde babasının soyadıyla tanınan Sibel Can, ilerleyen yıllarda sahne hayatında daha akılda kalıcı olması için soyadını kısaltarak "Can" şeklinde kullanmaya başladı.

Bu tercih, sanatçının müzik kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olurken, yıllar içinde "Sibel Can" adı Türk müziğinin en bilinen markalarından biri haline geldi.

Gerçek ismiyle şaşırtan bir diğer ünlü de Zara. Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.

Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı.

Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR