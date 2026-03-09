Yıllardır "Sibel Can" olarak biliniyordu! Ünlü sanatçının gerçek adı herkesi şaşırttı...

Gerçek ismiyle şaşırtan bir diğer ünlü de Zara. Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.