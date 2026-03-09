Yıllardır "Sibel Can" olarak biliniyordu! Ünlü sanatçının gerçek adı herkesi şaşırttı...

Yıllardır sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak sanatçıyla ilgili pek bilinmeyen bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Birçok kişinin doğrudan gerçek adı sandığı 'Sibel Can', aslında sanatçının sahne için tercih ettiği isim. Nüfus kayıtlarına göre ünlü şarkıcının soyadı farklı. Yugoslav göçmeni bir aileden gelen sanatçının gerçek adı Sibel Cangüre. Kariyerinin ilk dönemlerinde babasının soyadıyla tanınan Sibel Can, ilerleyen yıllarda sahne hayatında daha akılda kalıcı olması için soyadını kısaltarak 'Can' şeklinde kullanmaya başladı. Bu tercih, sanatçının müzik kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olurken, yıllar içinde 'Sibel Can' adı Türk müziğinin en bilinen markalarından biri haline geldi. Gerçek ismiyle şaşırtan bir diğer ünlü de Zara. Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu. Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor. Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler. Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler... BERGEN: BELGİN SARILMIŞER BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR DOĞUŞ: ORHAN BALTACI KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ BENGÜ: BENGÜ ERDEN NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN HARİKA AVCI: NERMİN OCAK TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ