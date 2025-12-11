Trend Galeri Trend Magazin Yılların alışkanlığından vazgeçmişti! Aleyna Tilki radikal saç imajı sebebini açıkladı: "Beni rahatsız etmeye başladı"

Yılların alışkanlığından vazgeçmişti! Aleyna Tilki radikal saç imajı sebebini açıkladı: "Beni rahatsız etmeye başladı"

2016 yılında çıkış yakalayan ve zamanla kariyerinde yükseliş gösteren Aleyna Tilki, radikal bir kararla sarı saçlarını koyu renge boyatmıştı. Yılların alışkanlığından vazgeçen Tilki, imaj değişiminin sebebini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:47
Küçük yaşta çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, yıllar içinde başarı basamaklarını tırmandı.

Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, adından sıklıkla söz ettiriyordu.

Genç şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından radikal bir değişime imza attığını paylaşmıştı.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Tilki, saçlarını koyu renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının bu değişiminin nedeni herkes tarafından merak ediliyordu.

"BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: "Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

YASMİN ERBİL

Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazeledi.

Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti.

Erbil daha da sarışın oldu.

İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ

BENGÜ

Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi.

Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI...

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.