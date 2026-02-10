Trend
Galeri
Trend Magazin
Yılların dostluğu başka bir boyuta taşındı! Sihirli Annem'in yıldızları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya o akımda buluştu
Yılların dostluğu başka bir boyuta taşındı! Sihirli Annem'in yıldızları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya o akımda buluştu
Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'in çocuk yıldızları, şimdilerin ise sosyal medya fenomenleri olan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır kopmayan dostluklarıyla parmakla gösterilen ikili, son günlerin popüler akımına dahil oldu!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:33