Trend Galeri Trend Magazin Yılların dostluğu başka bir boyuta taşındı! Sihirli Annem'in yıldızları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya o akımda buluştu

Yılların dostluğu başka bir boyuta taşındı! Sihirli Annem'in yıldızları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya o akımda buluştu

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'in çocuk yıldızları, şimdilerin ise sosyal medya fenomenleri olan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır kopmayan dostluklarıyla parmakla gösterilen ikili, son günlerin popüler akımına dahil oldu!

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:33
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM
Dizide Ceren ve Çilek karakterlerine hayat veren ünlü isimler, eğlenceli bir video serisiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan "Nerede yesek?" sorusu üzerine kurulu diyaloglar, ikilinin samimi ve neşeli hallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısa sürede hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o anlar sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Videoda eğlenceli ve samimi anlarıyla dikkat çeken ikili "Tiramisu mu yesek?" sorusuna yanıt olarak, Roma'ya gitti.

Birlikte vakit geçiren iki eski dost tiramisu yemeyi de ihmal etmeyerek son günlerin en popüler akımlarından birine katıldı.

Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle bir döneme damga vuran oyuncu Gizem Güven, son olarak yıllar sonra yaptığı samimi açıklamayla magazin gündemine oturmuştu.

Çocuk yaşta büyük bir popülerlik yakalayan Güven'in, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti.

Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde yer alan önemli bir kadın karakter için seçmelere girdiğini ancak yaşının küçük olması nedeniyle rolün daha sonra başka bir isme verildiğini açıkladı.

Gizem Güven, bu kişinin tarihi dizide 'Mihrimah Sultan' rolünü canlandıran Pelin Karahan olduğunu dile getirdi.

Genç ismin yıllar sonra yaptığı itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü.

Muhteşem Yüzyıl itirafıyla gündeme gelen tek kişi Gizem Güven değil... Dizide 'Hürrem Sultan' rolünü canlandıran Meryem Uzerli de kendi rolünü almak için ne yaptığını yıllar sonra açıklamıştı...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM"

Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler." Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu...

PEKİ GONCA VUSLATERİ'NİN OYUNCULUK DÜNYASINA NASIL ADIM ATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri, hem yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle ekranların ve tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendi keşfedilme hikayesini verdiği röportajda paylaştı.