Trend Galeri Trend Magazin Yılların nasıl geçtiğinin adeta kanıtı! Yeşilçam yıldızlarının gençlik ve yetişkin halleri yapay zekayla yan yana getirildi!

Yılların nasıl geçtiğinin adeta kanıtı! Yeşilçam yıldızlarının gençlik ve yetişkin halleri yapay zekayla yan yana getirildi!

Kartal Tibet'ten Filiz Akın'a, Türkan Şoray'dan Şener Şen'e… Yeşilçam'ın sevilen isimlerinin yıllar içindeki değişimleri yapay zeka kullanılarak yan yana getirildi. İşte o ünlü isimlerin gençlik ve yetişkin halleri!

Giriş Tarihi: 16.09.2025 18:57
Her biri, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlü oyunculardan! Yeşilçam deyince akıllara ilk onların isimleri geliyor.

Türk sinemasına emek veren Türkan Şoray'dan Şener Şen'e, Kartal Tibet'ten Filiz Akın'a kadar birçok ünlü isim bu kez yapay zekadan nasibini aldı.

Bu ünlü isimlerin gençlik ve yetişkin halleri fotoğraflar halinde yapay zekayla yan yana getirildi.

Türkan Şoray

İlyas Salman

Filiz Akın

Hülya Koçyiğit

Cüneyt Arkın

Fatma Girik

Kartal Tibet

Şener Şen

Minür Özkul

Adile Naşit

Ayşen Gruda

Ediz Hun

Sadri Alışık

Tarık Akan

Erdal Özyağcılar

İşte sizler için derlediğimiz Yeşilçam efsanelerinin hayat hikayeleri...

Yeşilçam denilince akla gelen ilk figürlerden biri şüphesiz Hulusi Kentmen'dir. Tatlı-sert ama her zaman adaletli, şefkatli, babacan… O artık yalnızca bir oyuncu değil, Türk halkının "baba" figürünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Filmlerde öyle bir yer edinmiştir ki, seyirci onu gerçek hayatta da aynı karakterde sanmış, "Hulusi Kentmen gibi babacan" sözü halk arasında kalıplaşmıştır.

1911 yılında Bulgaristan'ın Tırnovo kentinde dünyaya gelen Kentmen, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duydu, ama önce askerliği seçti.

Deniz Astsubay Okulu'ndan mezun oldu, denizaltıcı olarak görev yaptı. Tesadüfen izlediği bir tiyatro provasında sahneye çıkmasıyla başlayan sanat yolculuğu, Türk sinema tarihine damga vuracak bir kariyerin ilk adımı oldu.

ASKERLİĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMIŞ!

Askerlik görevini sürdürürken dahi tiyatrodan kopmayan Kentmen, Halkevleri'nde, Ses Tiyatrosu'nda ve Burhanettin Tepsi Kumpanyası'nda sahne aldı. 1942'de "Sürtük" filmiyle sinemaya adım attı, 1946'da "Senede Bir Gün" ile yükselişi başladı.

O günden sonra Yeşilçam'ın altın yıllarına damga vuracak bir üretkenliğe imza attı: yaklaşık 500 film!

Peki onu özel kılan neydi? İzleyicinin hafızasında her daim "baba" olarak kalması… Tatlı-sert disiplinli ama sevecen tavırlarıyla oynadığı babacan patronlar, hakimler, komiserler ve çoğu zaman doğrudan "baba" karakterleri, filmlerin sıcak atmosferini kuran temel taş oldu.

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a kadar Yeşilçam'ın büyük yıldızlarının yanında hep o vardı. Ama izleyici için o, çoğu zaman asıl kahramandan bile daha gerçekti.