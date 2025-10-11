Trend Galeri Trend Magazin Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan, taburcu olduktan sonra sahnelere döndü. Şimdilerde organ nakli bekleyen Özkan, son halini paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 09:35
Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

"KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM"

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yaptı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" dedi.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASINI YALANLADI

Ufuk Özkan, akşam saatlerinde kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yaptı.

Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

"İNTİHAR GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istedi.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

Asiye Acar da şu paylaşımda bulundu:

"Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşıldı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı...Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali!

SAHNELERE DÖNDÜ

Şimdilerde organ nakli bekleyen 50 yaşındaki ünlü oyuncu, sahnelere döndü.

Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı.