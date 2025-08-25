Trend
Galeri
Trend Magazin
'Yolcu' şarkısıyla 90'larda fırtına gibi esmişti! 51 yaşındaki Ali Güven'in son hali ortaya çıktı: "Her zaman karizma"
'Yolcu' şarkısıyla 90'larda fırtına gibi esmişti! 51 yaşındaki Ali Güven'in son hali ortaya çıktı: "Her zaman karizma"
90'lı yıllara damga vuran ve 'Yolcu' şarkısıyla hafızalara kazınan Ali Güven, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 51 yaşındaki Güven, karizmatik duruşu ve yıllara meydan okuyan yakışıklılığıyla dikkat çekerken son haliyle "Her zaman karizma" yorumlarını aldı.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:49