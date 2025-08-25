Trend Galeri Trend Magazin 'Yolcu' şarkısıyla 90'larda fırtına gibi esmişti! 51 yaşındaki Ali Güven'in son hali ortaya çıktı: "Her zaman karizma"

90'lı yıllara damga vuran ve 'Yolcu' şarkısıyla hafızalara kazınan Ali Güven, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 51 yaşındaki Güven, karizmatik duruşu ve yıllara meydan okuyan yakışıklılığıyla dikkat çekerken son haliyle "Her zaman karizma" yorumlarını aldı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:49
1990'lı yıllarda "Yolcu" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ali Güven, o dönemde genç kızların gözdesi olmuştu.

Pop müzik sahnesinde kısa sürede adını duyuran sanatçı, hem şarkıları hem de tarzıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Ali Güven, yeniden gündeme geldi.

Geçmişteki popülerliğiyle hatırlanan sanatçı, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle hayranlarının ilgisini çekiyor.

İşte şimdilerde 51 yaşında olan Ali Güven'in son hali!

Instagram hesabında bir hayli aktif olan Güven, takipçilerinden ilgi görmeye devam ediyor.

Öyle ki ünlü şarkıcı hala sevenlerinden birçok"Her zaman karizma" yorumları alıyor.

Güven aynı zamanda aktif müzik hayatına devam ediyor.

ALİ GÜVEN KİMDİR? ALİ GÜVEN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Ali Güven, 1974 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı.

11 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İlkokuldan sonra konservatuvarı kazanan Ali Güven, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Çalgı Eğitimi Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvarda okuduğu yıllarda barlarda program yapan Ali Güven, Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş tarafından keşfedildi. 2023 yılı itibarıyla sanatçı 7 albüm ve 2 single sahibidir. Gitar, Tanbur, Ney, Ud ve Perküsyon'u iyi derecede çalmaktadır. Albümlerindeki şarkıların tamamını kendisi yapmış olan Ali Güven, diğer sanatçılara da çok sayıda beste vermiştir.

ALİ GÜVEN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Yolcu (1997)

Boynumun Borcu (1999)

Yeter ki Aşk Olsun (2001)

Gönlünden Taşındım (2003)

Karpit (2004)

S.O.S (2007)

Yanımda Ol (2008)

Türkçe Pop (2012)

Aşk - Single (2018)

Best of Ali Güven Derleme (2019)

Damak Tadı - Single (2022)

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, yıllar sonra ortaya çıktı.Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, bakın neler söylemişti.

Bora Gencer, 90'lı yıllarda döneme damgasını vurmuş bir şarkıcıydı.

BORA GENCER KİMDİR?

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Babası ünlü caz piyanisti İlham Gencer'dir.

İlköğretim hayatının ardından 7 sene boyunca konservatuar eğitimi aldı.

Annesini 1991 senesinde bir trafik kazasında kaybetti.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da adım attı.

Birçok dizide ve sinema filmlerinde rol aldı.

Radyo programı sunuculuğu yaptı.

2008 yılında Hülya Yaman ile evlenen sanatçının bir oğlu bulunmaktadır.

Müzisyen Bora Gencer ile 13 yıldır evli olduğu Hülya Gencer, birlikteliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

'BU İŞ MARATON, BEN UZUN MESAFE KOŞUCUSUYUM'

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, şöyle konuşmuştu:

'FİNAL ÖNEMLİ'
"Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Bir şarkı söyleyip kendini sanatçı gören bütün herkes için bu geçerli. O dönem de Barış abinin şarkıyı yazarken sebebinin de bu olduğuna inanıyorum." Müzik piyasasında vefanın kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz. Önemli olan final. Bu iş yüz metre değil. Bu iş maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" dedi.

İŞTE BORA GENCER'İN SON HALİ