Yolcuların kulaklarının pası silindi! Demet Akalın ve Kutsi’den havalimanında düet sürprizi: “Ne özel adamdır”
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ve 'İlan-ı Aşk' şarkısıyla hafızalara kazınan Kutsi, havalimanında adeta mini bir konsere imza attı. Birlikte şarkı söyleyen ikili, güçlü yorumlarıyla çevredeki yolcuların kulaklarının pasını silerken, o anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 11:18