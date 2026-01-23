Yönetici kaçtı, başkan ödüyor! Osman Çarmıklı'dan beklenmedik "dudak uçuklatan tazminat" çıkışı!

Ancak onlarca şikayete rağmen, sitenin yönetim kurulu başkanı olan Osman Çarmıklı, ısrarla Ceyhun Baş'ın arkasında durmuş! Bu olayın patlak vermesiyle Osman Bey'in komşularına karşı kendisini çok mahcup hissettiği konuşuluyor.

Hatta Osman Bey, bu mahcubiyetten kurtulmak için sitenin zararını karşılayacakmış. Bu durum, site sakinlerinin yüreğine biraz su serpmiş durumda. Ancak önümüzdeki ay yapılacak toplantıda zararın temini ve diğer konular belli olacakmış. Umarım toplantıya kadar Ceyhun Baş yakalanır ve parayı da geri alabilirler de; Osman Bey de hem maddi hem de manevi bu yükten kurutulur...