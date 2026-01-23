Trend
Yönetici kaçtı, başkan ödüyor! Osman Çarmıklı'dan beklenmedik "dudak uçuklatan tazminat" çıkışı!
Sosyetenin en gözde sitesi Savoy Ulus'ta patlak veren milyon dolarlık vurgunda ortaya çıkan 'pes' dedirten detaylar dudak uçuklattı! Site yöneticisinin yıllardır kurduğu akılalmaz çark ve ona ısrarla kefil olan ünlü iş insanı Osman Çarmıklı'nın, bu skandalı temizlemek için yapacağı iddia edilen o şok hamle gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:10