Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi: "Başka evim yok" dedi! Mahkemeden dikkat çeken karar...

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu'ndaki dairesini boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Kendisinin kirada oturduğunu ve aylık 105 bin lira ödediğini belirten Bayraktar'ın "ihtiyaç" gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulundu. İşte detaylar!

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:07
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, 2024 yılında Beyoğlu'nda kiracısının evi boşaltmaması üzerine davalık olmuştu. Bayraktar 2016 yılında Beyoğlu'nda bulunan dairesini Lara Ö.'ye kiraya verdi.

Uluç Bayraktar'ın dairesini kiracısından tahliye etme isteği olumlu karşılık bulmadı. Lara Ö., kirasına yüzde 25 zam yaparak, yönetmene 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Lara Ö., evi tahliye etmemekte ısrar edince, Uluç Bayraktar adliyenin yolunu tuttu.

Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödediği bu nedenle mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

MAĞDUR EDİLDİM!
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Bayraktar, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi ısrarlı boşaltma talebini reddettiğini dile getirdi.

Ödediği yüksek kira bedelinden dolayı mağdur edildiğini, ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını belirtti.

İHTİYAÇ TALEBİ YERİNDE
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Uluç Bayraktar'a sevindiren karar çıktı. Mahkeme Bayraktar'ı haklı bularak kiracı Lara Ö.'nün evi tahliye etmesine hükmetti. Gerekçeli kararda Uluç Bayraktar'ın makul ihtiyaç talebiyle dava açma kararının yerinde olduğu ifade edildi. Tüm dosya değerlendirildiğinde ihtiyacın gerçek, zorunlu olması nedeniyle tahliye talebinin kabul edildiği kaydedildi.