Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi: "Başka evim yok" dedi! Mahkemeden dikkat çeken karar...

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu'ndaki dairesini boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Kendisinin kirada oturduğunu ve aylık 105 bin lira ödediğini belirten Bayraktar'ın "ihtiyaç" gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulundu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:07