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'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay çıkış: "Babamı prenses gibi göstermeyin"
'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay çıkış: "Babamı prenses gibi göstermeyin"
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın sahib olduğu mekana düzenlenen şok operasyonun ardından sessizliğini bozdu! Aile içinde yükselen tepkilere sosyal medyadan yanıt veren ünlü isim, babası ve eşi hakkında ezber bozan bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:53