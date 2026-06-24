Trend Galeri Trend Magazin 'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay çıkış: "Babamı prenses gibi göstermeyin"

'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay çıkış: "Babamı prenses gibi göstermeyin"

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın sahib olduğu mekana düzenlenen şok operasyonun ardından sessizliğini bozdu! Aile içinde yükselen tepkilere sosyal medyadan yanıt veren ünlü isim, babası ve eşi hakkında ezber bozan bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:53
’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın (31) sahibi olduğu Etiler'deki restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlenmişti.

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 erkek şikayetçi olmuştu.

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

Şikayetin ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

İKİ KİŞİ ORGANİZE ETMİŞ
Düzenlenen operasyonla işletmedeki 5 kadınla 4 çalışan yakalandı. Yapılan araştırmalarda Burak A. ve Muhammet Aydın'ın organizasyonunu yaptığı mekana çekilen erkeklere kabarık hesap çıkarıldığı iddia edilmişti.

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

Toplam 11 şüpheli gözaltına alındı, ardından bu kişiler savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından, usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı konuya dair resmi bir basın duyurusu yayınlayarak iddialara sert bir dille son noktayı koydu. Gözalıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

"FERDİ TAYFUR'UN DAMADI DEMEYİN"

"Ferdi Tayfur, ülkemizin değerli sanatçılarından biri ve milyonların gönlünde yer etmiş büyük bir isimdir. Vefatından önce, hak, hukuk ve adalet anlayışı doğrultusunda gerekli yasal adımları atmıştır. Bu sürece tanıklık etmiş bir evladı olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev biliyorum. Ferdi Tayfur ismi; emeğin, sanatın ve onurlu bir mirasın temsilidir. Hayatı boyunca tanımadıgı, görmediği ve herhangi bir bağı bulunmayan kişilerle ilgili yapılacak haberlerde, "Ferdi Tayfur'un damadı" gibi ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadığımızı belirtir; basın kuruluşlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. Ferdi Tayfur'un adı; yıllarını verdiği sanatı, emeği ve milyonların gönlündeki yeriyle anılmalıdır."

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

TUĞÇE TAYFUR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eşi Muhammet Aydın'ın restoranına yapılan operasyonun ardından tüm gözlerin çevrildiği Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

’Yüksek hesap’ operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay çıkış: Babamı prenses gibi göstermeyin

"BABAMI PRENSES GİBİ GÖSTERMEYİN"

Sitem dolu açıklamalarda bulunan Tuğçe Tayfur, "Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör