Trend Galeri Trend Magazin Yüreği hala yangın yeri... Şarkıcı Aslı Hünel'den özlem dolu satırlar: "Anne gibi seven olur mu hiç"

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında annesini kaybederek hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Aslı Hünel, özlemini paylaşımlarında göstermeye devam ediyor. Yüreği hala yangın yeri olan Hünel'in son paylaşımı ise görenleri duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:30
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'in sağlık durumu nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü kardeşler, annelerinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Ancak ne yazık ki acı haberi duyurmuşlardı.

"EN KIYMETLİMİZİ KAYBETTİK"

Sık sık anneleri için sevenlerinden dua isteyen Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarında duyurmuşlardı.

Vefat haberini ilk Aslı Hünel daha sonrada Saruhan Hünel şu şekilde paylaştı:

"Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz"

Hünel kardeşler, biricik annelerini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlamıştı.

Aslı Hünel'in annesinin tabutu başında gözyaşlarına boğulması, herkesi derinden etkilemişti. Anne acısına daha fazla dayanamayan Hünel, baygınlık geçirmişti. Ünlü sunucu, çevredekilerin yardımıyla kendine getirilmeye çalışmıştı.

YÜREĞİ HALA YANGIN YERİ...

Annesinin vefatından sonra zor günlerden geçen ve her fırsatta anan Hünel son paylaşımıyla da takipçilerini duygulandırdı.

"ANNE GİBİ SEVEN OLUR MU HİÇ"

Annesiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, yayınladığı hikayeye şu notu düştü: "Live fotoğraflarımıza bile bakıyorum. Azıcık sesini duymak bile iyi geliyor annem. Anne gibi seven olur mu hiç. Setime geldiği günlerden seçen sene bu zamanlar. Of çok özlüyorum." Hünel, duygu dolu paylaşımıyla takipçilerini hüzünlendirdi.

Ünlü sunucu Instagram hesabında annesinin fotoğrafını yazarak şu satırları yazdı: "Aklımda olmadığın, özlemediğim bir an yok... Nor zormuş sensizlik..." notunu düştü. Aslı Hünel paylaşımına kısa sürede destek mesajı geldi...

GEÇTİĞİMİZ YIL İSE SARUHAN HÜNEL KALP RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE OPERASYONA ALINMIŞTI!

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alınmıştı. Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'den ünlü oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaşmıştı.

1998-2002 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, sevenlerini üzdü.

Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" demişti.

ASLI HÜNEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'den yeni bir açıklama geldi. Aslı Hünel, ünlü oyuncunun son sağlık durumunu paylaştı.

Aslı Hünel "Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Telefonlara yetişemediğim için özür dilerim. Dualarınız için çok sağ olun. Abim Saruhan Hünel çok şükür daha iyi. Bu gece yoğun bakımda kalacak. Şimdilik her şey yolunda görünüyor böyle giderse yarın servise alınacak. İlginiz, alakanız mesajlarınız ve aramalarınız için sonsuz teşekkür ederim. Aslı Hünel" notuyla abisinin son durumunu paylaşmıştı.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi.

Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir.

Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir.

Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.