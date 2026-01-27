Trend
Galeri
Trend Magazin
Yüreği hala yangın yeri... Şarkıcı Aslı Hünel'den özlem dolu satırlar: "Anne gibi seven olur mu hiç"
Yüreği hala yangın yeri... Şarkıcı Aslı Hünel'den özlem dolu satırlar: "Anne gibi seven olur mu hiç"
Geçtiğimiz yılın mayıs ayında annesini kaybederek hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Aslı Hünel, özlemini paylaşımlarında göstermeye devam ediyor. Yüreği hala yangın yeri olan Hünel'in son paylaşımı ise görenleri duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:30