Yüreği hala yangın yeri... Şarkıcı Aslı Hünel'den özlem dolu satırlar: "Anne gibi seven olur mu hiç"

ASLI HÜNEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'den yeni bir açıklama geldi. Aslı Hünel, ünlü oyuncunun son sağlık durumunu paylaştı.

Aslı Hünel "Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Telefonlara yetişemediğim için özür dilerim. Dualarınız için çok sağ olun. Abim Saruhan Hünel çok şükür daha iyi. Bu gece yoğun bakımda kalacak. Şimdilik her şey yolunda görünüyor böyle giderse yarın servise alınacak. İlginiz, alakanız mesajlarınız ve aramalarınız için sonsuz teşekkür ederim. Aslı Hünel" notuyla abisinin son durumunu paylaşmıştı.