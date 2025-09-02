Trend Galeri Trend Magazin ‘Yüreğimin acısı çok daha fazla!’ İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri…

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı Derya Tuna, birçok projede yer alarak adını duyurmuş ve ünlenmişti. Yenikapı'da sahne aldığı o dönemlerde Derya Tuna'nın yolu ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le kesişti. Bu karşılaşma Derya Tuna'nın adeta hayatını değiştirdi. İşte ünlü oyuncunun hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!

Giriş Tarihi: 02.09.2025 18:40
Yeşilçam'da projelerde boy gösteren ünlü isimlerin hayatı oldukça merak ediliyor. Bu kez İbrahim Tatlıses'in hayat arkadaşı Derya Tuna'nın hayatı ilgi çekti. Peki siz Derya Tuna'nın hayatında bilinmeyenleri olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, 5 çocuklu bir ailede 17 Temmuz 1965 yılında dünyaya geldi.

KARİYERİNE ŞARKICI OLARAK BAŞLADI

Derya Tuna, kariyerine şarkıcı olarak başladı.

HAYATI DEĞİŞTİ

Yenikapı'da sahne aldığı dönemde Derya Tuna'nın yolu İbrahim Tatlıses'le kesişince Tuna'nın hayatı değişti.

İLİŞKİLERİ BAŞLADI

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Tanışmanın ardından birlikte birçok filmde oynadılar ve ilişkileri başladı.

BİRLİKTE DE ROL ALDILAR

Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldı.

BİR DE OĞULLARI VAR

Ünlü çiftin 18 yıllık birlikteliklerinden İdo Tatlıses adında oğulları dünyaya geldi.

2001'DE YOLLARINI AYIRDILAR

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001'de ayırdı.

"HAYATIM KEŞKELERLE DOLU"

Derya Tuna, Tatlıses'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ama kendisinin bu teklifi kabul etmediğini, 'Keşke İbrahim Bey'in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu' diyerek anlatmıştı.

2001'de İbrahim Tatlıses'le yolları ayıran Derya Tuna, bu dönemde şarkıcılığa yöneldi ve transparan kıyafeti nedeniyle talihsiz bir olay yaşadı.

"YÜREĞİMİN ACISI DA ÇOK FAZLA"

O dönemi anlatan Tuna, "Ben teşhirci değilim. Aynada baktığımda kendimi beğendim. Bu elbisenin hata olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar beni severler. Ben kötü bir şey yapmadım, bacağımın acısının yanında yüreğimin acısı da çok fazla. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Kırgınım. Çok sevenim varmış" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Tuna, ekranlardan uzun yıllar boyunca uzak kaldı.

İLK KEZ BABAANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

Bu sürede oğlu İdo Tatlıses'i büyüten Tuna, 33 yaşındaki oğlunun Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmesiyle de babaanne olmanın tadını ilk kez yaşadı.

"EVİMİN NEŞESİ OLDUNUZ"

Derya Tuna, ikizlerin birinci yaş gününde duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im.. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaradana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım🙏🏼🙏🏼 Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ESTETİKLERİYLE DE GÜNDEME OTURMUŞTU

Derya Tuna, yer aldığı projelerin ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

