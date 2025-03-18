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‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, birçok projede yer aldı. Yenikapı'da sahne aldığı dönemde Derya Tuna'nın yolu İbrahim Tatlıses'le kesişince hayatı değişti. İşte Derya Tuna'nın hayatıyla ilgili daha önce hiç duymadıklarınız…

Giriş Tarihi: 18.03.2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:22
‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Yeşilçam'da projelerde boy gösteren ünlü isimlerin hayatı oldukça merak ediliyor. Bu kez İbrahim Tatlıses'in hayat arkadaşı Derya Tuna'nın hayatı ilgi çekti. Peki siz Derya Tuna'nın hayatında bilinmeyenleri olduğunu biliyor muydunuz?

‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, 5 çocuklu bir ailede 17 Temmuz 1965 yılında dünyaya geldi.

‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

KARİYERİNE ŞARKICI OLARAK BAŞLADI

Derya Tuna, kariyerine şarkıcı olarak başladı.

‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

HAYATI DEĞİŞTİ

Yenikapı'da sahne aldığı dönemde Derya Tuna'nın yolu İbrahim Tatlıses'le kesişince Tuna'nın hayatı değişti.

‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

İLİŞKİLERİ BAŞLADI

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Tanışmanın ardından birlikte birçok filmde oynadılar ve ilişkileri başladı.