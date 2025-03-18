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‘Yüreğimin acısı çok daha fazla’ İbrahim Tatlıses’in hayat arkadaşı Derya Tuna’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, birçok projede yer aldı. Yenikapı'da sahne aldığı dönemde Derya Tuna'nın yolu İbrahim Tatlıses'le kesişince hayatı değişti. İşte Derya Tuna'nın hayatıyla ilgili daha önce hiç duymadıklarınız…