Yürek burkan adım! Necati Arıcı eşi Şimal ile oturdukları evden taşındı! "Acı olsa da hatıraları yanımda taşıyacağım"
Uzun süre kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Şimal, geçtiğimiz Mayıs ayında sevenlerini yasa boğmuştu. Eşi Necati Arıcı ise onu kaybetmenin acısını kelimelere dökmeye devam ediyor. Arıcı, son olarak birlikte yaşadıkları evden taşınarak yürek burkan bir adım attı.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:02