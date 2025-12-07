Yüzü adeta eriyordu! Şov yıldızı Brandi Glanville’i sarsan hastalığın sebebi belli oldu...

"The Real Housewives of Beverly Hills" programıyla ün kazanan Glanville'in sağlık süreci, 2023'te gerçekleştirdiği Fas seyahati sonrası başladı. O günden bu yana yüzünde çökme, dönem dönem ortaya çıkan şişlikler ve cilt altında hareket ediyormuş hissi veren oluşumlarla mücadele eden ünlü isim, başvurduğu uzmanlardan uzun süre kesin bir yanıt alamamıştı. Glanville, yaşadığı belirtilerin bir parazitle ilişkili olabileceğini düşünse de doktorlar aylarca kesin bir tanıya ulaşamamıştı.