Trend Galeri Trend Magazin Yüzü adeta eriyordu! Şov yıldızı Brandi Glanville'i sarsan hastalığın sebebi belli oldu...

İki yıldır yüzünde meydana gelen çökme ve şişliklerle mücadele eden Brandi Glanville, uzun süren belirsizliğin ardından doktorların nihayet kesin bir tanıya ulaştığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 14:38
Reality şov dünyasının tanınan isimlerinden Brandi Glanville, iki yılı aşkın süredir yüzünde yaşadığı değişimlere nihayet net bir teşhis konduğunu açıkladı.

Uzun zamandır hem görünümünü hem de günlük yaşamını etkileyen bu sağlık sorunu nedeniyle göz önünden uzak duran Glanville, belirsizliğin son bulmasının kendisine büyük bir rahatlama getirdiğini dile getirdi.

"The Real Housewives of Beverly Hills" programıyla ün kazanan Glanville'in sağlık süreci, 2023'te gerçekleştirdiği Fas seyahati sonrası başladı. O günden bu yana yüzünde çökme, dönem dönem ortaya çıkan şişlikler ve cilt altında hareket ediyormuş hissi veren oluşumlarla mücadele eden ünlü isim, başvurduğu uzmanlardan uzun süre kesin bir yanıt alamamıştı. Glanville, yaşadığı belirtilerin bir parazitle ilişkili olabileceğini düşünse de doktorlar aylarca kesin bir tanıya ulaşamamıştı.

Ünlü yıldız, son açıklamasında bu zorlu sürecin sonunda doktorların ayrıntılı incelemeyle doğru tanıya ulaştığını söyledi. Bu gelişmenin ailesinde de büyük duygusal bir karşılık bulduğunu belirten Glanville, özellikle annesinin haberi aldığında gözyaşlarını tutamadığını paylaştı.

Tanının ne olduğuna dair detay vermeyen Glanville, tüm süreci yakında açıklayacağını ifade etti.