Lalin 5 yaşında! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın ilk göz ağrısı büyüdü! Kızlarının doğum gününü böyle kutladılar
2016 yılında hayatını birleştiren gözde çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın ilk göz ağrısı Lalin 5 yaşına girdi. Kızının yüzünü gizleyerek doğum günü karesini yayınlayan Sinem Kobal'ın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:48