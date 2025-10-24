Trend Galeri Trend Magazin Lalin 5 yaşında! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın ilk göz ağrısı büyüdü! Kızlarının doğum gününü böyle kutladılar

2016 yılında hayatını birleştiren gözde çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın ilk göz ağrısı Lalin 5 yaşına girdi. Kızının yüzünü gizleyerek doğum günü karesini yayınlayan Sinem Kobal'ın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:48
"A.B.İ" ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

LALİN 5 YAŞINDA

Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, son olarak 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 5 yaşına giren kızı Lalin'in doğum gününü kutladı.

Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.

Öte yandan geçen günlerde ünlü oyuncu Kobal, 38 yaşına basmıştı.

Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaştı.

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı.

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

