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Zalim İsrail'e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! "Katil dışlansın, yaptırım uygulansın"

rlanda'da düzenlenen Robert Tressell Festivali kapsamında, İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi talebiyle "Oyunu Durdur" paneli gerçekleştirildi. Siyasetçiler ve aktivistlerin katıldığı panelde, İsrail güçleri tarafından Akdeniz'de alıkonulan sivillerin yaşadığı hak ihlalleri ile spor dünyasından yapılması gereken yaptırım çağrıları öne çıktı.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:55
Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

Dublin'deki RDS Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Robert Tressell Festivali'nde, başta İrlanda-İsrail maçının iptal edilmesi olmak üzere İsrail'in tüm uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesini talep eden "Oyunu Durdur" başlıklı özel bir panel düzenlendi. Panelde konuşmacılar arasında İngiliz Milletvekili Jeremy Corbyn, Global Sumud Filosu'ndan Mikey Cullen, eski ABD Kongre Üyesi Jamaal Bowman ve Senatör Frances Black yer aldı. Salonda, 'İsrail'e Kırmızı Kart' ve 'Oyunu Durdur' yazılı pankartlar da asıldı.

Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

İŞKENCEYE MARUZ KALDIK
Panelde onur misafiri olarak eski İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve eşi Sabina Higgins de yer aldı. Sumud Filosu'na katılan Louise McCormack ve İrlanda Filistin İçin Spor Derneği Başkanı Rebecca O'Keeffe, açıklamalarda bulundu.

Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

McCormack, İtalya'dan Yunanistan'a geçişleri sırasında İsrail savaş gemisinin, AB arama kurtarma sularına girerek 22 tekneye el koyduğunu ve dünya genelinden 180'den fazla sivili alıkoyduğunu belirterek, Avrupa hükümetlerinin bilgisi olmadan bunun nasıl gerçekleşebildiğini sorguladığını söyledi.

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Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

Savaş gemisinde korkunç bir deneyim yaşadıklarını, teknelerde işkenceye uğradıklarını vurgulayan McCormack, şu ifadeleri kullandı: "Türk Hava Yollarının charter uçuşlarını ayarladığını ve masrafları karşıladığını düşünüyorum. Birkaç Türk Hava Yolları uçağı vardı. Uçaktaki ekip, o uçuşta gönüllü olarak görev yapmıştı, dolayısıyla bize nasıl davrandıklarını tahmin edebilirsiniz, çok çok naziktiler ve bu bizim günler sonrası yediğimiz ilk yemekti."

Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

SPORCULARIN GÜCÜ BÜYÜK
Festivalde, İrlanda Filistin İçin Spor Derneği olarak "Oyunu Durdur" panelinde yer aldığını belirten O'Keeffe ise İsrail'in hiçbir spor müsabakasında yer almaması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Sporcuların çok fazla güçleri var, oyuncuların ve taraftarların burada gücü var ve organizasyonlar üzerinde baskı kurarak İsrail'e karşı harekete geçmeleri, İsrail'i dışlamaları ve yaptırım uygulamaları için baskı yapabilirler."

Zalim İsrail’e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! Katil dışlansın, yaptırım uygulansın

GELİRİ GAZZE'YE
Festivalde stand açan Soykırıma Karşı Anneler Derneği; tişört, forma ve şapka gibi ürünler satarak elde ettiği geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine temiz içme suyu ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla kullanacak.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör