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Zalim İsrail'e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! "Katil dışlansın, yaptırım uygulansın"
Zalim İsrail'e tepki: Festivale protestolar damga vurdu! "Katil dışlansın, yaptırım uygulansın"
rlanda'da düzenlenen Robert Tressell Festivali kapsamında, İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi talebiyle "Oyunu Durdur" paneli gerçekleştirildi. Siyasetçiler ve aktivistlerin katıldığı panelde, İsrail güçleri tarafından Akdeniz'de alıkonulan sivillerin yaşadığı hak ihlalleri ile spor dünyasından yapılması gereken yaptırım çağrıları öne çıktı.
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:55