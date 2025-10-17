Trend Galeri Trend Magazin Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas'ın son hali...

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas'ın son hali...

31 Ocak'ta ilk çocukları Atlas'a kavuşan ünlü oyuncular Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk kez anne-baba olmanın sevincine boğulmuştu. Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesabından oğlu Atlas ile yaptığı paylaşımlar büyük ses getirdi. Minik Atlas'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:39
Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bebeklerine kavuştu.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

"HOŞ GELDİN ATLAS"

Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu. Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı gelmişti.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

Şimdilerde anne ve baba olmanın tadını çıkaran çift, tatil ve günlük yaşam paylaşımlarıyla hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

Son olarak güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat bebeğinin son halini takipçileriyle paylaştı.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

İŞTE MİNİK ATLAS'IN SON HALİ...

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti mutlu evlilikleriyle de parmakla gösteriliyor.

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas’ın son hali...

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ