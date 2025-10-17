Trend Galeri Trend Magazin Zaman su gibi geçiyor! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte minik Atlas'ın son hali...

31 Ocak'ta ilk çocukları Atlas'a kavuşan ünlü oyuncular Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk kez anne-baba olmanın sevincine boğulmuştu. Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesabından oğlu Atlas ile yaptığı paylaşımlar büyük ses getirdi. Minik Atlas'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte o kareler...