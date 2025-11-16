Trend Galeri Trend Magazin Zamana meydan okudu! Kemal Sunal’ın partneri, Şabaniye’nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç son haliyle hayran bıraktı! 

Zamana meydan okudu! Kemal Sunal’ın partneri, Şabaniye’nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç son haliyle hayran bıraktı! 

Şabaniye'de Kemal Sunal'la başrolü paylaşan Çiğdem Tunç, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. 62 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:34
Kemal Sunal'ın klasikleşmiş yapımları arasında yer alan "Şabaniye", 80'li yıllara damga vurmuş ve dönemin en sevilen filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Kemal Sunal'ın yanı sıra Erdal Özyağcılar, Adile Naşit, Aliye Rona ve Reha Yurdakul gibi usta oyuncuları buluşturan yapım, gösterime girdiği dönemde izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.

Filmdeki güzelliğiyle dikkat çeken ve birçok kişiye Perihan Savaş'ı hatırlatan Çiğdem Tunç ise performansıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

Zarif tavırları, çarpıcı bakışları ve döneminin simgesi haline gelen güzelliğiyle hafızalara kazınan Tunç, uzun süre ekranlardan uzak kalsa da unutulmayan oyuncular arasında yer almayı sürdürdü.

Bugün daha dingin bir yaşam süren Çiğdem Tunç, ara ara sinema tutkunlarının yeniden merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor.

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan usta oyuncu, sık sık sevenleriyle fotoğraf paylaşıyor.

Kemal Sunal'ın bir diğer partneri Gölgen Bengü'nün son hali de görenleri şoke ediyor...

Türk sinemasının çok sevilen yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, sergilediği oyunculuğu ve duru güzelliği ile hafızalarda yer edinmişti.

2 FİLMİN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLMAYI SEÇTİ!

Yeşilçam'da bu film sayesinde adını duyuran Bengü, 1976 yılında katıldığı Sinema Artisti yarışmasında ikinci olmuştur.

Ardından 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Aslan Bacanak filminde oynamış ve Zeynep karakterine hayat vermiştir.

Bengü, Yeşilçam'a iki filmle damgasını vurarak, elde ettiği şöhreti umursamayıp oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

O zamandan bu yana ortalıkta görünmeyen ve kendini sır gibi saklayan Gölgen Bengü, son günlerde yeni hayatı ile gündeme geldi.

AKADEMİK KARİYERİNE YÖNELMEYİ TERCİH ETTİ

Oyunculuğu bırakma kararı alan Bengü, akademik kariyerine yönelerek Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

PROFESÖR OLDU!

Şimdilerde 70 yaşında olan Gökçen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE YEŞİLÇAM'IN EN ZARİF KADININ HİKAYESİ: LALE BELKIS

28 Kasım 1938'de İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelen Belkıs'ın asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Babası Çanakkale Savaşı'nda muhabere subayı İsmail Durmaz, annesi Hacer Hanım'dır.

Osmanlı döneminde gemi kaptanı olan dedesinin denizci geçmişi, onun adeta kaderine yön vermiştir. Ailenin altıncı ve son çocuğu olan Belkıs, 12 yaşına kadar Eyüp'te büyüdü; bu döneme dair anılarını "Doğduğum Ev" adlı şarkısında ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Eğitimini Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamlayan Belkıs, 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi seyahatine katılarak tasarımları yurtdışında tanıttı ve böylece "Türkiye'nin ilk milli mankeni" unvanını aldı.

Bu seyahat sırasında Belkıs soyadını aldı. Moda kariyerinden sonra sahneye yönelen sanatçı, Lale Oraloğlu'nun teklifiyle tiyatroya adım attı. Dormen, Arena ve Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı.

1966 yılında "Ölüm Tarlası" filmiyle Yeşilçam'a giriş yapan Belkıs, kısa sürede dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

İŞTE LEYLA BELKIS'IN SON HALİ! 86 YAŞINDA HAYRAN BIRAKIYOR...

Genellikle kışkırtıcı, frapan ve fettan kadın karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer eden sanatçı, 1970 yılında "Kalbimin Efendisi" filmiyle 7. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1984 yapımı Atıf Yılmaz filmi "Dağınık Yatak" ise onun sinema kariyerinin en önemli yapıtlarından biri oldu.

Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Lale Belkıs, 1967'den itibaren sahneye çıktı; İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. İstanbul'un seçkin gece kulüplerinde sahne alan sanatçı, aynı zamanda Sophia Loren ve Ava Gardner gibi isimleri Türkçeye dublajladı.

İkinci eşi yönetmen Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybeden Belkıs, anılarını "İpek Çoraplar" adlı kitabında kaleme aldı. Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren sanatçı, hâlâ Yeşilçam'ın en zarif ve en "tehlikeli" kadınlarından biri olarak anılıyor.

YEŞİLÇAM'IN FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİYLE BİR DİĞER İSMİ: HİKMET TAŞDEMİR!

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü adam" karakterlerinden biri, siyah gözlükleri, uzun paltosu ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Parmaksız kabadayı" lakabıyla tanınan usta oyuncunun sinema kariyeri, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi...

BİR TESADÜF, BİR CÜMLE VE DEĞİŞEN BİR HAYAT

1971 yapımı Baba filmiyle sinemaya adım atan Hikmet Taşdemir, uzun yıllar boyunca sayısız yapımda kabadayı, mafya babası, zorba ve korkulan adam rollerine hayat verdi. Ancak onu Yeşilçam'ın ikonik karakterleri arasına sokan asıl hikâye, yıllar önce yaşadığı bir iş kazasıyla başladı...

"Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı preste kaybettim," diyen Taşdemir'in hayatı bu kazayla kökten değişti. Yaralı eliyle dolaşırken ellerini hep cebinde saklayan Taşdemir, bir gün tesadüfen gittiği bir doktor ziyareti sırasında Yılmaz Güney ile karşılaştı. Bu karşılaşma, onun hayatının dönüm noktası olacaktı.