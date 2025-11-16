Trend
Galeri
Trend Magazin
Zamana meydan okudu! Kemal Sunal’ın partneri, Şabaniye’nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç son haliyle hayran bıraktı!
Zamana meydan okudu! Kemal Sunal’ın partneri, Şabaniye’nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç son haliyle hayran bıraktı!
Şabaniye'de Kemal Sunal'la başrolü paylaşan Çiğdem Tunç, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. 62 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Giriş Tarihi: 16.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:34