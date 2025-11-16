Zamana meydan okudu! Kemal Sunal’ın partneri, Şabaniye’nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç son haliyle hayran bıraktı! 

Kemal Sunal'ın bir diğer partneri Gölgen Bengü'nün son hali de görenleri şoke ediyor...

Türk sinemasının çok sevilen yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, sergilediği oyunculuğu ve duru güzelliği ile hafızalarda yer edinmişti.