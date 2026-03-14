Zamansız ölümüyle sevenlerini sarsmıştı: Şinasi Yurtsever'in abisinden yürekleri burkan anma: "Duran zaman değilmiş"

Zamansız ölümüyle sevenlerini sarsmıştı: Şinasi Yurtsever'in abisinden yürekleri burkan anma: "Duran zaman değilmiş"

Ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever'in ailesinde yaşanan büyük acının üzerinden tam bir yıl geçti. Ünlü oyuncunun abisi Sadi Yurtsever, vefat eden kardeşinin birinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden okuyanların boğazını düğümleyen, yürek burkan bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 08:56
Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever geçtiğmiz Mart ayında hayatını kaybetmişti. Ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever'in ailesinde yaşanan büyük acının üzerinden tam bir yıl geçti. Ünlü oyuncunun abisi Sadi Yurtsever, vefat eden kardeşinin birinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden okuyanların boğazını düğümleyen, yürek burkan bir paylaşıma imza attı.

Kardeş kaybının yarattığı o derin ve doldurulamaz boşluğu kelimelere döken Sadi Yurtsever, yaptığı anma paylaşımında zamanın iyileştirici gücünü sorgulayan şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bazen 'zaman durdu' derler... Aslında duran zaman değilmiş; duran bizmişiz. O boşlukta bekleyen, eksik kalan bizlermişiz. Zaman ise kendi yolunda akıp gidiyormuş."

Zaman akıp gitse de yokluğun bıraktığı acının ilk günkü gibi taze kaldığını vurgulayan acılı abi, "Sensiz geçen bir yıl olduğuna hâlâ inanmak zor. Yokluğunun izi derin, içimizde bıraktığı özlem hâlâ yakıyor," sözleriyle kardeşine olan bitmek bilmez hasretini dile getirdi.

ÖLMEDEN ÖNCE ALMIŞ...

Geçtiğimiz aylarda Şinasi Yurtsever'in, ölmeden kısa bir süre önce yeni tekne aldığı ortaya çıkmıştı. Sıkı bir deniz tutkunu olan ve yazları teknesiyle Ege ile Akdeniz koylarına açılan oyuncunun, vefat etmeden önce küçük teknesini satıp, istediği daha büyük bir motor yelkenli satın aldığı öğrenildi.

Şinasi Yurtsever, yeni teknesiyle Eylül 2024'te Mavi Tur yapmıştı. Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaşmıştı.

VAKİT GEÇİRMEYE ÖMRÜ YETMEDİ...

Yaklaşık beş yıl önce edindiği ve kaptanlığı öğrendiği ilk mütevazı küçük teknesini sattıktan sonra yenisinde fazla vakit geçiremeyen Yurtsever'in denize olan sevdası, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda kaldı. Oyuncunun ailesinin ise önümüzdeki günlerde tekneyi elden çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan ölümünün ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Yurtsever'in 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Ferihan Kaya ile paylaşımı yürek burktu.

"ONSUZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM"

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleriyle eşine aşkını haykırmıştı.

Şinasi Yurtsever'in 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı herkesi etkiledi.

ANNESİ ACI KAYBINI BÜYÜK BİR ŞOKLA ÖĞRENMİŞTİ

Yurtseven'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada son paylaşımını 24 gün önce yapmıştı. Yurtsever paylaşımının altına, "Güzel Dostluklar" notunu eklemişti.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in son sözleri ortaya çıktı.

2017 yılında bir programa konuk olan Yurtsever, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir yanıt vermişti.

'ÖLÜYOR MUYUM?'

Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?' cevabını vererek yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Ünlü oyuncunun vefatının ardından gündem olan videodan sonra, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'içine doğmuş gibi' yorumlarını yapmadan geçemedi...

ŞİNASİ YURTSEVER'E VEDA!

Şinasi Yurtsever'in tabutu saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi sahnesine getirildi. Törende taziyeleri annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul etti.

Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Güler Yurtsever, gözyaşlarına hakim olamadı. Şinasi Yurtsever'i son yolculuğuna uğurlayan acılı anne güçlükle ayakta durabildi.

'YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSE HİÇ GİTMEDİ'

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.

"DUYARLILIĞI KADAR NEZAKETİYLE BİLDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Günay, "'O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler' diyor şair. Şinasi kardeşimiz de yine o yitip giden kardeşlerimizden oldu. Son dönemde içimizi acıtan birçok sanatçı, aydını yolcu ettik. Her yolculuk bizden de bir kopuştu. Şinasi Bey Beyoğlu'ndan komşumuzdu. Mahallesine, ilçesine duyarlıydı. Dönem dönem belediyeye taleplerini iletirdi. Hallolduğunda da geri döner teşekkür ederdi. Duyarlılığı kadar nezaketiyle bildiğimiz bir kardeşimizdi. Uğurlar olsun. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

'HİKAYELERİN ADAMI ARAMIZDAN AYRILDI'

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" dedi.

Sarp Apak da "Hepimiz çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi" şeklinde konuştu.

'HAKSIZLIĞA KARŞI HİÇ SESSİZ KALMADI'

Selçuk Aydemir, "Bence Şinasi'yi en iyi anlatan cümle, hepimizin bir Şinasi'si var. Benim yolum onunkiyle 17 yıl önce kesişti. 17 yıl önce hayatıma neşe ve mutluluk kaynağı oldu. Bir ağabeylik rolü üstlendi. Üstlendiği rollerde ne kadar başarılı biliyorsunuz. Hep hakkı gözetti. Haksızlığa karşı da hiç sessiz kalmadı. Zor zamanlarımda yanımdaydı. Sıra kendisine geldiğinde hep dik durdu. Hastalığıyla alakalı hiç yakındığını görmedim. İyiye gidiyor demişti. Benim için ayakta öldü gibi bir şey. Adam kimseye yük olmadan sadece neşe ve mutluluk saçmak için dünyaya gelmiş gibi. Sevmediğim bir özelliği vardı. Aceleciydi. Hala öyle. Hepimizden önce eve döndü. Hakka emanet. Elbet kavuşacağız. O zamana kadar evdekilere selam söyle Şinasi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ayhan Taş, "Biz bir aileyiz. Birbirimizi tanımasak da aileyiz. Hep beraberiz. Bu ailede ilk yaşadığım kayıp. Kayıpta diyemiyoruz. Canım arkadaşımız, sevdiğimiz, birlikte mesleğimizi paylaştığımız. İnsanları güldürebilmek onlara moral verebilmek için hem de yaşamımızı kazanmak için Şinasi'yle gönülden çalıştık. Seti her zaman iyi, eğlenceli, keyiflidir. İyi bir ekip arkadaşıdır. Bizim aile olduğumuzu dışarıdaki insanlar biliyor. Birebir tanımayanlar gelip başınız sağ olsun diyorlar. Uğurlar olsun Şinasi" diye konuştu.

Kural'ın sahnede zorlukla konuştuğu anlar böyle kaydedildi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI…

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in veda törenine katılan Ahmet Kural, gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Kural arkadaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninde konuşan Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu

Ahmet Kural, "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun. Özür dilerim konuşamıyorum" dedi.

18 YILLIK EŞİ FERİHAN YURTSEVER'İN VEDASI YÜREKLERİ BURKTU!

18 yıllık eşi Şinasi Yurtsever'in kaybının ardından Feriha Yurtsever anma töreni esnasında taziye mesajlarını alırken gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Yurtsever'in tabutu tören alanından çıkarıldı. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Ünlü oyuncu daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"16 - 17 YILLIK ABİMDİ"

Cenaze töreni esnasında kameralara konuşan Ahmet Kural, Şinasi Yurtsever'in beklenmedik ölümüne dair; "16 - 17 yıllık abimdi. Beklemiyorduk maalesef" açıklamasında bulundu. Ayrıca son olarak yazın sonunda görüştüklerini belirtti.