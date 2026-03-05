Trend Galeri Trend Magazin Zehra Çilingiroğlu'ndan golf öncesi babası Kaya Çilingiroğlu ile paylaşım! "Tam babasının kızı"

Annesi Hülya Avşar gibi sporla iç içe bir hayat süren Zehra Çilingiroğlu, golf oynamadan önce babası Kaya Çilingiroğlu ile birlikte objektif karşısına geçti. Çilingiroğlu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 15:12
1997 yılında Paris'te görkemli bir törenle evlilik yoluna adım atan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çifti, ilişkilerini 2005 yılında noktaladı.

Evliliklerinden 1 yıl sonra 1998 yılında kızları Zehra Çilingiroğlu'nu kucaklarına alan ünlü çift, 2005 yılından bu yana kızları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Anne ve babası ayrı olmasına rağmen, Zehra Çilingiroğlu'na olan düşkünlükleri herkes tarafından biliniyor.

Son olarak babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabında yayınlayan Zehra Çilingiroğlu, paylaşımıyla çok konuşuldu.

"TAM BABASININ KIZI"

Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu ile birlikte olduğu videoyu paylaşmasıyla, hayranlarından "Tam babasının kızı" yorumları gecikmedi.

Zehra Çilingiroğlu'ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi keyifli paylaşım! | Video

İkilinin birlikte pozları kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YENİ İMAJI İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Öte yandan sevilen sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Aynı Yağmur Altında dizisi için cesur bir değişiklik yaparak imajını değiştirmişti.

Fazilet rolü için tesettüre giren Avşar'ın bu halleri çok beğenilmişti.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

EBRU GÜNDEŞ

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor.

2024 yılının Şubat ayında dünyaevine girdiği iş insanı Murat Özdemir ile 1,5 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

PELİN AKİL

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.