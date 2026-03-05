Zehra Çilingiroğlu'ndan golf öncesi babası Kaya Çilingiroğlu ile paylaşım! "Tam babasının kızı"

Anne ve babası ayrı olmasına rağmen, Zehra Çilingiroğlu'na olan düşkünlükleri herkes tarafından biliniyor.

Son olarak babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabında yayınlayan Zehra Çilingiroğlu, paylaşımıyla çok konuşuldu.