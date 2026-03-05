Trend
Galeri
Trend Magazin
Zehra Çilingiroğlu'ndan golf öncesi babası Kaya Çilingiroğlu ile paylaşım! "Tam babasının kızı"
Zehra Çilingiroğlu'ndan golf öncesi babası Kaya Çilingiroğlu ile paylaşım! "Tam babasının kızı"
Annesi Hülya Avşar gibi sporla iç içe bir hayat süren Zehra Çilingiroğlu, golf oynamadan önce babası Kaya Çilingiroğlu ile birlikte objektif karşısına geçti. Çilingiroğlu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 15:12