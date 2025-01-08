Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

ARALARINDA GEÇEN DİYALOGLAR YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Dizide ilk bölümden dikkatleri çeken Bekir (Murat Akkoyunlu) ile Refik'in (Ruhi Sarı) tatlı atışmaları çok konuşulacak. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da iki eski dost olan Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı ilk kez birlikte çalışıyor. Sevilen iki oyuncunun Zembilli'deki karakterleri ve aralarında geçen diyalogları izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.