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Zembilli'de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli'de bir araya gelen iki eski dost Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı canlandırdıkları karakterlerle çok sevildi…

Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:23
Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma akşamı ekrana geldi.

HİKAYESİ İZLEYİCİLERİN İÇİNİ ISITTI

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtmaya başladı.

Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

ARALARINDA GEÇEN DİYALOGLAR YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Dizide ilk bölümden dikkatleri çeken Bekir (Murat Akkoyunlu) ile Refik'in (Ruhi Sarı) tatlı atışmaları çok konuşulacak. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da iki eski dost olan Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı ilk kez birlikte çalışıyor. Sevilen iki oyuncunun Zembilli'deki karakterleri ve aralarında geçen diyalogları izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin setinde de keyifli anlar yaşanıyor.

Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

YENİ BÖLÜMÜ HEYECANLA BEKLENİYOR

İzleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan ekip çalışmalarına devam ederken yeni bölümü heyecanla bekliyor.

Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

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