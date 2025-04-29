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Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bugün doğum gününü kutladı. Şarkıcı doğum gününe özel bir paylaşım yaparak eğlenceli kutlamadan görüntüler paylaştı. Doğum gününde eşi Erkan Erzurum'la tatile çıkan Ziynet Sali'ye kutlama mesajları yağdı! İşte ünlü şarkıcının o paylaşımları!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 23:57
Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri!

Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

Sosyal medyayı da sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün 50'nci yaş gününü kutladı.

Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

Ziynet Sali, bugün eşi, ekibi ve arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaptı.

Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

"BU NASIL 50 BÖYLE?"

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımların altına, "Bu nasıl 50 böyle? 😛💓💞💖🫶🏻💕🎂🎊 Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. 💖🙏🏼 Sevgi ne güzel şey… 🫠🩷" ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

Ünlü sanatçı ardından da eşini alarak bir tatile çıktı.