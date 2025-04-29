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Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!
Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bugün doğum gününü kutladı. Şarkıcı doğum gününe özel bir paylaşım yaparak eğlenceli kutlamadan görüntüler paylaştı. Doğum gününde eşi Erkan Erzurum'la tatile çıkan Ziynet Sali'ye kutlama mesajları yağdı! İşte ünlü şarkıcının o paylaşımları!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 23:57