Ziynet Sali eşi Erkan Erzurumlu’yu da alıp tatile çıktı! Doğum gününe özel eğlenceli paylaşım!

"BU NASIL 50 BÖYLE?"

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımların altına, "Bu nasıl 50 böyle? 😛💓💞💖🫶🏻💕🎂🎊 Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. 💖🙏🏼 Sevgi ne güzel şey… 🫠🩷" ifadelerini kullandı.