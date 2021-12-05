Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı! Sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi!

Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Serengil, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var."