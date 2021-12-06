Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı! Sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! ’Damardan besleniyor’

Zayıflık uğruna sağlığından olan ünlü sunucu Seren Serengil, bir süredir Dumping Sendorumu ile mücadele ediyor. Serengil, zor günler geçirmeye devam ediyor.
Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Damardan besleniyorum. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatınmı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" demişti.
Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Seren Serengil sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi.
Serengil, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede dumping sendromu diye bir şey var."