Zorba çocuklar mı, bilinçsiz aileler mi? Çözüm eğitim sisteminde "Mahmut Hoca" modeli

Sadece sosyal medyaya bağlanamayacak kadar derin bir sorunla karşı karşıyayız! Devlet geç de olsa sorunu çözmek birçok önlemli adımları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak sadece cezayla değil, eğitim, psikoloji ve sistem düzenlemeleriyle bu sorunu çözebiliriz.

Bazı okullarda kontrollü giriş sistemi (kartlı geçiş, güvenlik görevlisi) vardı ama bu uygulama tüm okullarda olmalı.

Rehberlik ve psikolojik danışman sayısı artırılmalı. Her okulda zorbalığı önleyecek, şiddete meyilli çocukları tespit edecek uzman olmalı.

Sorun çıkaran ya da sorun çıkarma olasılığı olan çocuklar, aile ve okul işbirliğinde normale döndürülmeli. Dönmüyorsa eğitimle ilişkisi kesilmeli!