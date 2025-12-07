Zorbalığa maruz kaldı, efsaneye dönüştü! Hollywood oyuncusu Winona Ryder’un kariyer yolculuğu ilham verdi...

ŞÖHRETLER SOKAĞI'NDA

2000'li yıllara kadar da en az bu filmler kadar popüler ve önemli birçok filmde başrol olarak yer aldı Winona Ryder. Zaten bu nedenle de genç yaşında, 2000'de Hollywood Şöhretler Sokağı'nda Ryder'a da bir yıldız verildi. 2000'lere iyi girse de milenyumun ilk yılları onun için pek de iyi geçmedi. Ağır mide sorunları nedeniyle sayısız kez hastaneye kaldırıldı. Rol alacağı projeler iptal edildi. 2006'lara gelinceye kadar da oyuncu olarak tam bir geri dönüş yaşayamadı. Daha da kötüsü bir mağazada hırsızlık yaparken tutuklandı. 2006'da yeniden gelen teklifleri değerlendirmeye başlasa da 2010 yılına kadar Ryder çok da ilham verici bir projede yer almadı.