Trend
Galeri
Trend Magazin
Zorbalığa maruz kaldı, efsaneye dönüştü! Hollywood oyuncusu Winona Ryder'un kariyer yolculuğu ilham verdi...
Zorbalığa maruz kaldı, efsaneye dönüştü! Hollywood oyuncusu Winona Ryder'un kariyer yolculuğu ilham verdi...
54 yaşındaki Winona Ryder, son dönemde dijital platformlarda yer alan dizisiyle yeniden ilgiyi üzerinde topladı. Genç yaşta kazandığı şöhretle başa çıkmakta zorlanan ancak kusursuz oyunculuğu ve çalışkanlığıyla ayaklarının üzerinde kalmayı başaran Ryder, en güzel dönemlerinden birini yaşıyor.
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:28