1. Lig gol krallığı yarışı! Mbaye Diagne açık ara zirvede

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yarıştığı Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı tek maç dışında noktalandı. Oynanan mücadeleler sonrasında gözler oyuncuların bireysel performanslarına çevrildi. Amedspor'un yıldızı Mbaye Diagne, 1. Lig gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. İşte Trendyol 1. Lig gol krallığı yarışında son durum... 1- Mbaye Diagne | Amedspor | 20 gol 2- Florent Hasani | Amedspor | 16 gol 3- Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 14 gol 4- Lois Diony | Manisa FK | 13 gol 5- Taulant Seferi | Bodrum FK | 13 gol 6- Gianni Bruno | Iğdır FK | 12 gol 7- Douglas Tanque | Bandırmaspor | 11 gol 8- Ivan Cedric | Vanspor FK | 11 gol 9- Olarenwaju Kayode | Esenler Erokspor | 11 gol 10- Fredy Ribeiro | Çorum FK | 10 gol 11- Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 10 gol