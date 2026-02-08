Trend Galeri Trend Spor 1. Lig gol krallığı yarışı! Mbaye Diagne açık ara zirvede

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı tek maç dışında tamamlandı. Oyuncuların bireysel performans serisinde Mbaye Diagne zirvede yer aldı. İşte Trendyol 1. Lig gol krallığı yarışında son durum…

Giriş Tarihi: 08.02.2026 22:59
1. Lig gol krallığı yarışı! Mbaye Diagne açık ara zirvede

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yarıştığı Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı tek maç dışında noktalandı. Oynanan mücadeleler sonrasında gözler oyuncuların bireysel performanslarına çevrildi. Amedspor'un yıldızı Mbaye Diagne, 1. Lig gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. İşte Trendyol 1. Lig gol krallığı yarışında son durum…

1- Mbaye Diagne | Amedspor | 20 gol

2- Florent Hasani | Amedspor | 16 gol

3- Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 14 gol

4- Lois Diony | Manisa FK | 13 gol

5- Taulant Seferi | Bodrum FK | 13 gol

6- Gianni Bruno | Iğdır FK | 12 gol

7- Douglas Tanque | Bandırmaspor | 11 gol

8- Ivan Cedric | Vanspor FK | 11 gol

9- Olarenwaju Kayode | Esenler Erokspor | 11 gol

10- Fredy Ribeiro | Çorum FK | 10 gol

11- Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 10 gol