1. Lig güncel puan durumu! İşte Süper Lig yarışı alev alev

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler puan durumuna ve play-off yarışına çevrildi. Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu. İşte 1. Lig güncel puan durumu... 20- Adana Demirspor | -54 puan (Küme düştü) 19- Hatayspor | 11 puan (Küme düştü) 18- Sakaryaspor | 34 puan (Küme düştü) 17- Serikspor | 39 puan (Küme düştü) 16- Boluspor | 45 puan 15- Ümraniyespor | 46 puan 14- İstanbulspor | 49 puan 13- Iğdır FK | 49 puan 12- Sarıyer | 49 puan 11- Vanspor FK | 49 puan 10- Manisa FK | 52 puan 9- Sivasspor | 53 puan 8- Bandırmaspor | 57 puan 7- Ankara Keçiörengücü | 57 puan 6- Pendikspor | 62 puan 5- Bodrum FK | 64 puan 4- Çorum FK | 70 puan 3- Amedspor | 73 puan 2- Esenler Erokspor | 73 puan 1- Erzurumspor FK | 80 puan (Şampiyon)