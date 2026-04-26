1. Lig güncel puan durumu! İşte Süper Lig yarışı alev alev

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı noktalandı. Erzurumspor FK'nın Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde play-off yarışı ve diğer Süper Lig bileti için son durum netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 18:14
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler puan durumuna ve play-off yarışına çevrildi. Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu. İşte 1. Lig güncel puan durumu…

20- Adana Demirspor | -54 puan (Küme düştü)

19- Hatayspor | 11 puan (Küme düştü)

18- Sakaryaspor | 34 puan (Küme düştü)

17- Serikspor | 39 puan (Küme düştü)

16- Boluspor | 45 puan

15- Ümraniyespor | 46 puan

14- İstanbulspor | 49 puan

13- Iğdır FK | 49 puan

12- Sarıyer | 49 puan

11- Vanspor FK | 49 puan

10- Manisa FK | 52 puan

9- Sivasspor | 53 puan

8- Bandırmaspor | 57 puan

7- Ankara Keçiörengücü | 57 puan

6- Pendikspor | 62 puan

5- Bodrum FK | 64 puan

4- Çorum FK | 70 puan

3- Amedspor | 73 puan

2- Esenler Erokspor | 73 puan

1- Erzurumspor FK | 80 puan (Şampiyon)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
