Trend Galeri Trend Spor 1. Lig zirve yarışı karıştı! İşte güncel puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı 2 maç haricinde tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonrası 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 23:19
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı 2 maç haricinde noktalandı. Oynanan mücadeleler sonrasında gözler güncel puan durumuna çevrildi. Trendyol 1. Lig'de 25. haftada oynanmamış 2 maç haricinde oluşan puan durumu netlik kazandı. İşte Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu…

1- Erzurumspor FK | 51 puan

2- Esenler Erokspor | 50 puan

3- Amedspor | 49 puan (1 maçı eksik)

4- Bodrum FK | 45 puan

5- Çorum FK | 41 puan

6- Pendikspor | 39 puan (1 maçı eksik)

7- Boluspor | 38 puan

8- Iğdır FK | 38 puan

9- Ankara Keçiörengücü | 36 puan

10- Bandırmaspor | 36 puan

11- Vanspor FK | 35 puan

12- İstanbulspor | 35 puan

13- Manisa FK | 34 puan

14- Sivasspor | 31 puan

15- Sarıyer | 29 puan (1 maçı eksik)

16- Ümraniyespor | 29 puan

17- Serikspor | 29 puan

18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik)

19- Hatayspor | 7 puan

20- Adana Demirspor | -28 puan