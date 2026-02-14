1. Lig zirve yarışı karıştı! İşte güncel puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı 2 maç haricinde noktalandı. Oynanan mücadeleler sonrasında gözler güncel puan durumuna çevrildi. Trendyol 1. Lig'de 25. haftada oynanmamış 2 maç haricinde oluşan puan durumu netlik kazandı. İşte Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu... 1- Erzurumspor FK | 51 puan 2- Esenler Erokspor | 50 puan 3- Amedspor | 49 puan (1 maçı eksik) 4- Bodrum FK | 45 puan 5- Çorum FK | 41 puan 6- Pendikspor | 39 puan (1 maçı eksik) 7- Boluspor | 38 puan 8- Iğdır FK | 38 puan 9- Ankara Keçiörengücü | 36 puan 10- Bandırmaspor | 36 puan 11- Vanspor FK | 35 puan 12- İstanbulspor | 35 puan 13- Manisa FK | 34 puan 14- Sivasspor | 31 puan 15- Sarıyer | 29 puan (1 maçı eksik) 16- Ümraniyespor | 29 puan 17- Serikspor | 29 puan 18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik) 19- Hatayspor | 7 puan 20- Adana Demirspor | -28 puan