1 milyar euro barajını geçti! Para Ligi’nde ilk 20 takım belli oldu

Deloitte, 2024-2025 sezonuna ilişkin Para Ligi raporunu yayınladı. Listenin zirvesinde Real Madrid yer aldı. Para Ligi tarihinde ilk kez, ilk 4 takım arasında Premier Lig'den bir kulüp bulunmadı. Para Ligi'nde ilk 20 takım arasında sadece zirvenin sahibi 1 milyar euro barajını geçti. İşte 2024-2025 sezonunda en fazla gelir elde eden kulüpler... 1- REAL MADRİD | 1 MİLYAR 161 MİLYON EURO 2- BARCELONA | 974 MİLYON EURO 3- BAYERN MÜNİH | 860 MİLYON EURO 4- PARIS SAINT GERMAIN | 837 MİLYON EURO 5- LIVERPOOL | 836 MİLYON EURO 6- MANCHESTER CITY | 829 MİLYON EURO 7- ARSENAL | 821 MİLYON EURO 8- MANCHESTER UNITED | 793 MİLYON EURO 9- TOTTENHAM | 672 MİLYON EURO 10- CHELSEA | 584 MİLYON EURO 11- INTER | 537 MİLYON EURO 12- BORUSSIA DORTMUND | 531 MİLYON EURO 13- ATLETICO MADRID | 454 MİLYON EURO 14- ASTON VILLA | 450 MİLYON EURO 15- MILAN | 410 MİLYON EURO 16- JUVENTUS | 401 MİLYON EURO 17- NEWCASTLE UNITED | 398 MİLYON EURO 18- STUTTGART | 296 MİLYON EURO 19- BENFICA | 283 MİLYON EURO 20- WEST HAM UNITED | 276 MİLYON EURO