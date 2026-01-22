Trend Galeri Trend Spor 1 milyar euro barajını geçti! Para Ligi’nde ilk 20 takım belli oldu

1 milyar euro barajını geçti! Para Ligi’nde ilk 20 takım belli oldu

Futbolda 2024-2025 sezonunda en fazla gelir elde eden 20 takım belli oldu. Para Ligi'nde ilk kez Premier Lig'den bir kulüp, ilk 4 takım arasında yer almadı.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 18:40 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:41
Deloitte, 2024-2025 sezonuna ilişkin Para Ligi raporunu yayınladı. Listenin zirvesinde Real Madrid yer aldı. Para Ligi tarihinde ilk kez, ilk 4 takım arasında Premier Lig'den bir kulüp bulunmadı. Para Ligi'nde ilk 20 takım arasında sadece zirvenin sahibi 1 milyar euro barajını geçti. İşte 2024-2025 sezonunda en fazla gelir elde eden kulüpler…

1- REAL MADRİD | 1 MİLYAR 161 MİLYON EURO

2- BARCELONA | 974 MİLYON EURO

3- BAYERN MÜNİH | 860 MİLYON EURO

4- PARIS SAINT GERMAIN | 837 MİLYON EURO

5- LIVERPOOL | 836 MİLYON EURO

6- MANCHESTER CITY | 829 MİLYON EURO

7- ARSENAL | 821 MİLYON EURO

8- MANCHESTER UNITED | 793 MİLYON EURO

9- TOTTENHAM | 672 MİLYON EURO

10- CHELSEA | 584 MİLYON EURO

11- INTER | 537 MİLYON EURO

12- BORUSSIA DORTMUND | 531 MİLYON EURO

13- ATLETICO MADRID | 454 MİLYON EURO

14- ASTON VILLA | 450 MİLYON EURO

15- MILAN | 410 MİLYON EURO

16- JUVENTUS | 401 MİLYON EURO

17- NEWCASTLE UNITED | 398 MİLYON EURO

18- STUTTGART | 296 MİLYON EURO

19- BENFICA | 283 MİLYON EURO

20- WEST HAM UNITED | 276 MİLYON EURO