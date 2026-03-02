Trend Galeri Trend Spor 12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da Sırbistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk üç maçını da kazanırken, geçtiğimiz hafta Belgrad'da rakibini 82-78 mağlup etti. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, sahadan galip ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Maçın yayın detayları ve saati merak konusu.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 16:03
12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda bugün İstanbul'da Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk üç maçını kazanan milliler, Ergin Ataman yönetiminde 4'te 4 yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında üst üste üçüncü zaferini almak için sahaya çıkacak.

12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MÜCADELESİ İSTANBUL'DA

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün İstanbul'da Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

MİLLİLER SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Gruptaki ilk üç maçını kazanan Türkiye, Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi 85-60 ve Sırbistan'ı ise geçtiğimiz hafta Belgrad'da 82-78 mağlup etti. Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, bugün sahadan galip ayrılması halinde 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor.

12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SIRBİSTAN'DA HEDEF ÜÇÜNCÜ ZAFER

Sırbistan ise C Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Elemelerde İsviçre'ye 90-86 ve Bosna Hersek'e 74-72 galip gelen Sırbistan, Türkiye karşısında ise 82-78 yenilmişti. Bugünkü maçla birlikte rakip, üst üste üçüncü galibiyet için parkeye çıkacak.

12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?