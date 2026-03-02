12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trend
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da Sırbistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk üç maçını da kazanırken, geçtiğimiz hafta Belgrad'da rakibini 82-78 mağlup etti. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, sahadan galip ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Maçın yayın detayları ve saati merak konusu.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 16:03