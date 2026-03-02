12 DEV ADAM POTADA! Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SIRBİSTAN'DA HEDEF ÜÇÜNCÜ ZAFER

Sırbistan ise C Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Elemelerde İsviçre'ye 90-86 ve Bosna Hersek'e 74-72 galip gelen Sırbistan, Türkiye karşısında ise 82-78 yenilmişti. Bugünkü maçla birlikte rakip, üst üste üçüncü galibiyet için parkeye çıkacak.