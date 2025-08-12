Trend Galeri Trend Spor 2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcama...

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcama...

2025 yaz transfer dönemi devam ediyor. Avrupa devleri kadrolarını güçlendirmek adına da kesenin ağzını açmış durumda. Toplam 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcamada en pahalı 20 transfer de belli oldu. İşte Premier Lig devlerinin damga vurduğu listede zirvenin sahibi...