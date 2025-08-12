Trend Galeri Trend Spor 2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcama...

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcama...

2025 yaz transfer dönemi devam ediyor. Avrupa devleri kadrolarını güçlendirmek adına da kesenin ağzını açmış durumda. Toplam 1 milyar 379 milyon Euro'luk harcamada en pahalı 20 transfer de belli oldu. İşte Premier Lig devlerinin damga vurduğu listede zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 15:27
2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

Futbol dünyasında, 2025 yılı yaz transferi dönemi devam ediyor. Başta Avrupa devleri olmak üzere, takımlar kadrolarına yeni takviyeler yapmak adına kesenini ağzını açtı.

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

Transfermakt kaynaklı listede Süper Lig'den de bir ismin yer aldı. İşte toplamı 1 milyar 379 milyon Euro'yu bulan 20 pahalı transfer...

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

20. ALVARO CARRERAS (Real Madrid)

50 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

19. DARWIN NUNEZ (Al-Hilal)

53 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

18. TIJANI REIJNDERS (Manchester City)

55 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

17. NONI MADUEKE (Arsenal)

56 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

16. JAMIE GITTENS (Chelsea)

56 milyon EUro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

15. ANTHONY ELANGA (Newcastle United)

61.4 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

14. DEAN HUIJSEN (Real Madrid)

62.5 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

13. ILYA ZABARNYI (Paris Saint-Germain)

63 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

12. JOAO PEDRO (Chelsea)

63.7 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

11. MOHAMMED KUDUS (Tottenham)

63.8 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

10. VIKTOR GYOKERES (Arsenal)

65.8 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

9. MATEO RETEGUI (Al-Qadsiah)

68.2 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

8. MARTIN ZUBIMENDI (Arsenal)

70 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

7. LUIS DIAZ (Bayern Münih)

70 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

6. MATHEUS CUNHA (Manchester United)

74.2 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

5. VICTOR OSIMHEN (Galatasaray)

75 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

4. BRYAN MBEUMO (Manchester United)

75 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

3. BENJAMIN SESKO (Manchester United)

76.5 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

2. HUGO EKİTİKE (Liverpool)

95 milyon Euro

2025 yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi! 1 milyar 379 milyon Euro’luk harcama...

1. FLORIAN WIRTZ (Liverpool)

125 milyon Euro