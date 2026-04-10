2026 Dünya Kupası öncesi Arda Güler korkusu! Maradona benzetmesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti ve 24 yıl sonra bir ilke imza attı. Dev organizasyon öncesi Avustralya basınında dikkat çeken bir habere imza atıldı. Arda Güler ile ilgili haberde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler için Maradona benzetmesi yapıldı. ŞANSSIZ KURA The Canberra Times'ın haberinde Avustralya'nın Türkiye ile aynı grupta olması nedeniyle şanssız bir kura çektiği belirtildi. A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler için, 'Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda' denildi. Kenan Yıldız'a da parantez açılan haberde, 'Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya' ifadeleri kullanıldı. Avustralya basınında yer alan haberde, 'Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak' diye devam edildi. 'MODRIC VE KROOS KARIŞIMI' Arda Güler'in özel bir oyuncu olduğu vurgulanırken, 'Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor' denildi. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak. Türkiye grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile kozlarını paylaşacak.