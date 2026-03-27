2026 Dünya Kupası play-off finaline kalan ülkeler belli oldu! İşte o dev eşleşmeler...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçları tamamlandı. A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Millilerin finaldeki rakibi ise Kosova oldu. Peki finale kalan diğer ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 00:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 01:57
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti.

Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı.

Milliler, 53'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve play-off finaline yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nın mücadeleyi kazanmasının ardından gözler, finalin adının konacağı Slovakya-Kosova karşılaşmasına çevrildi.

RAKİP KOSOVA

Kosova Milli Takımı, Slovakya'yı 21.dakikada Hodza, 47.dakikada Fisnik Asllani, 60.dakikada Muslija ve 72'dakikada Hajrizi'nin kaydettiği gollerle 4-3 kazanmasını bildi ve finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Türkiye ile Kosova karşı karşıya gelecek.

FİNAL SALI GÜNÜ

31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak final mücadelesi saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin hakemi daha sonra duyurulacak.

Play-off yarı final maçlarında sonuçlar şu şekilde:

Türkiye-Romanya (1-0)

Slovakya-Kosova (3-4)

İtalya-Kuzey İrlanda (2-0)

Galler-Bosna Hersek (1-1, penaltılar 2-4)

Ukrayna-İsveç (1-3)

Polonya-Arnavutluk (2-1)

Danimarka-Kuzey Makedonya (4-0)

Çekya-İrlanda (2-2, penaltılar 4-3)

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kosova - Türkiye

Çekya - Danimarka

Bosna Hersek - İtalya

İsveç - Polonya