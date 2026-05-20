2026 Dünya Kupası stadyumları! İşte Türkiye’nin oynayacağı şehirler ve stat kapasiteleri

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. A Milli Futbol Takımımız, grup maçlarında Kanada ve ABD'de futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ay-yıldızlıların hangi şehirde hangi stadyumda maça çıkacağı belli oldu. İşte o statlar...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 19:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 19:42
2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı da turnuvada yer alacak.

Dev organizasyona 2,5 ay gibi kısa bir süre kala, kritik karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar da belli oldu.

Toplam 16 stadyumun yer alacağı turnuvada kapasiteler de dikkat çekti. İşte stadyumların büyüklükleri…

İŞTE O STADYUMLAR

Dallas (Arlington) ➜ 94,000 (AT&T Stadium)

Mexico City ➜ 83,000 (Estadio Banorte)

New York / New Jersey ➜ 82,500 (MetLife Stadium)

Atlanta ➜ 75,000 (Mercedes-Benz Stadium)

Kansas City ➜ 73,000 (Arrowhead Stadium)

Houston ➜ 72,000 (NRG Stadium)

San Francisco Bay Area ➜ 71,000 (Levi's Stadium) (Türkiye-Paraguay)

Los Angeles ➜ 70,000 (SoFi Stadium) (Türkiye-ABD)

Philadelphia ➜ 69,000 (Lincoln Financial Field)

Seattle ➜ 69,000 (Lumen Field)

Boston ➜ 65,000 (Gillette Stadium)

Miami ➜ 65,000 (Hard Rock Stadium)

Vancouver ➜ 54,000 (BC Place) (Türkiye - Avustralya)

Monterrey ➜ 53,500 (Estadio BBVA)

Guadalajara ➜ 48,000 (Estadio Akron)

Toronto ➜ 45,000 (BMO Field)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #ABD #2026 DÜNYA KUPASI #MEKSİKA