2026 Dünya Kupası’na damgasını vuracak 50 futbolcu! İşte Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yeri...

2026 FIFA Dünya Kupası'na artık kısa bir süre kaldı. A Milli Takımı'nın da yer alacağı dev organizasyon öncesinde yapay zeka, turnuvaya damga vurması beklenen isimleri sıraladı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerleri dikkat çekti. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 10:53
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. Turnuva öncesinde performansıyla dikkat çekecek yıldızları yapay zekaya sorduk.

İŞTE O LİSTE...

1 - Kylian Mbappé (Fransa)

2 - Erling Haaland (Norveç)

3 - Lamine Yamal (İspanya)

4 - Jude Bellingham (İngiltere)

5 - Vinícius Jr. (Brezilya)

6 - Harry Kane (İngiltere)

7 - Pedri (İspanya)

8 - Kevin De Bruyne (Belçika)

9 - Phil Foden (İngiltere)

10 - Jamal Musiala (Almanya)

11 - Florian Wirtz (Almanya)

12 - Bukayo Saka (İngiltere)

13 - Federico Valverde (Uruguay)

14 - Rodrygo (Brezilya)

15 - Lautaro Martínez (Arjantin)

16 - Francisco Conceição (Portekiz)

17 - Rafael Leão (Portekiz)

18 - Dani Olmo (İspanya)

19 - Mikel Oyarzabal (İspanya)

20 - Estêvão Willian (Brezilya)

21 - João Neves (Portekiz)

22 - Cole Palmer (İngiltere)

23 - Arda Güler (Türkiye)

24 - Kenan Yıldız (Türkiye)