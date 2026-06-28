2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda mücadele eden 48 takımın grup aşamalarında kaydettiği gol sayıları belli oldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en çok gol atan takımlar ve hiç fileleri havalandıramayan o ülke...