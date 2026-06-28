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2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...
2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...
2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği ancak grup aşamasında veda ettiği turnuvada takımların attığı gol sayıları belli oldu. 1 ülke gol atamadan veda etti. Milli takımın sıralaması da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:45