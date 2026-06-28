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2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği ancak grup aşamasında veda ettiği turnuvada takımların attığı gol sayıları belli oldu. 1 ülke gol atamadan veda etti. Milli takımın sıralaması da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:45
2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda mücadele eden 48 takımın grup aşamalarında kaydettiği gol sayıları belli oldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en çok gol atan takımlar ve hiç fileleri havalandıramayan o ülke...

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

1. Fransa

Attığı gol: 10

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

2. Almanya

Attığı gol: 10

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2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

3. Hollanda

Attığı gol: 10

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

4. Arjantin

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

5. ABD

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

6. Kanada

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

7. Senegal

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

8. Norveç

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

9. Brezilya

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

10. İsviçre

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

11. Japonya

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

12. İsveç

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

13. Belçika

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

14. Fas

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

15. Avusturya

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

16. Meksika

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

17. Portekiz

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

18. İngiltere

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

19. İspanya

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

20. Mısır

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

21. Cezayir

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

22. Bosna Hersek

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

23. Hırvatistan

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’na gol atamadan veda ettiler! Türkiye’nin sıralaması da ortaya çıktı...

24. Kolombiya

Attığı gol: 4