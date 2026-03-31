2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takım belli oldu! İşte gruplar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak şekilde düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda geri sayıma geçildi. Dev organizasyonda mücadele edecek 48 ülke netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 ülke ve grupları… ABD Almanya Arjantin Avustralya Avusturya Belçika Brezilya Cezayir Curaçao Ekvador Fas Fransa Fildişi Sahili Gana Güney Afrika Güney Kore Haiti Hırvatistan Hollanda İngiltere İran İskoçya İspanya İsviçre Japonya Kanada Katar Kolombiya Meksika Mısır Norveç Özbekistan Paraguay Panama Portekiz Senegal Suudi Arabistan Tunus Uruguay Ürdün Yeni Zelanda Yeşil Burun Adaları TÜRKİYE Çekya / Danimarka İsveç İsveç / Polonya Bosna Hersek / İtalya Demokratik Kongo / Jamaika * Eşleşmenin galibi Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Irak / Bolivya * Eşleşmenin galibi Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde: A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya – Danimarka B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre, Bosna Hersek – İtalya C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç – Polonya, Tunus G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay I Grubu: Fransa, Senegal, Irak-Bolivya, Norveç J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo – Jamaika, Özbekistan, Kolombiya L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama