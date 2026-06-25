2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda grup maçları devam ederken, turnuvaya veda eden takımlar da netleşmeye başladı. İşte Dünya Kupası serüveni biten ülkeler... Haiti Türkiye Tunus Ürdün Panama Katar Çekya Şu ana kadar oynanan maçların ardından Dünya Kupası gruplarındaki en iyi 3. takımlar ise şöyle; 1. Bosna-Hersek - 4 puan 2. İsveç - 3 puan 2. İskoçya - 3 puan 3. Hırvatistan - 3 puan 4. Güney Kore - 3 puan 5. Cezayir - 3 puan 6. Paraguay - 3 puan 7. İskoçya - 3 puan 8. Yeşil Burun - 2 puan *Not: En iyi 8 üçüncü takım, Dünya Kupası'nda adını son 32 turuna yazdıracak.