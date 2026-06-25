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2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, turnuvaya veda eden takımlar da netleşiyor. İşte veda eden 7 takım...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:49
2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda grup maçları devam ederken, turnuvaya veda eden takımlar da netleşmeye başladı. İşte Dünya Kupası serüveni biten ülkeler...

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Haiti

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Türkiye

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2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Tunus

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Ürdün

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Panama

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Katar

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Çekya

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Dünya Kupası gruplarındaki en iyi 3. takımlar ise şöyle;

1. Bosna-Hersek - 4 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

2. İsveç - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

2. İskoçya - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

3. Hırvatistan - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

4. Güney Kore - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

5. Cezayir - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

6. Paraguay - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

7. İskoçya - 3 puan

2026 Dünya Kupası’na veda eden 7 takım belli oldu!

8. Yeşil Burun - 2 puan

*Not: En iyi 8 üçüncü takım, Dünya Kupası'nda adını son 32 turuna yazdıracak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör