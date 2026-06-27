Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği ancak grup aşamasında veda ettiği turnuvada takımların attığı gol sayıları belli oldu. 1 ülke henüz golle tanışamadı. Milli takımın sıralaması da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:56
2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda mücadele eden 48 takımın grup aşamalarında kaydettiği gol sayıları belli oldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en çok gol atan takımlar ve hiç fileleri havalandıramayan o ülke...

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

1. Fransa

Attığı gol: 10

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

2. Almanya

Attığı gol: 10

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2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

3. Hollanda

Attığı gol: 10

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

4. ABD

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

5. Kanada

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

6. Senegal

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

7. Norveç

Attığı gol: 8

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

8. Brezilya

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

9. İsviçre

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

10. Japonya

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

11. İsveç

Attığı gol: 7

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

12. Belçika

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

13. Fas

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

14. Meksika

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

15. Portekiz

Attığı gol: 6

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

16. Arjantin

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

17. İspanya

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

18. Mısır

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

19. Bosna Hersek

Attığı gol: 5

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

20. İngiltere

Attığı gol: 4

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

21. Kolombiya

Attığı gol: 4

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

22. Fildişi Sahili

Attığı gol: 4

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

23. TÜRKİYE

Attığı gol: 3

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

24. Yeni Zelanda

Attığı gol: 4