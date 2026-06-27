Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı...

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği ancak grup aşamasında veda ettiği turnuvada takımların attığı gol sayıları belli oldu. 1 ülke henüz golle tanışamadı. Milli takımın sıralaması da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:56