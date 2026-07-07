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2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

2026 Dünya Kupası'nda alınan sonuçların ardından yaşanan teknik direktör ayrılıkları dikkat çekti. Dünya Kupası'nın ardından görevi bırakan teknik direktörler belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 01:22 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 01:23
2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

2026 Dünya Kupası'nda elenen takımlarda radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Dev organizasyona veda eden takımların birçoğu teknik direktörü ile yollarını ayırdı. İşte Dünya Kupası'nda yaşanan teknik direktör ayrılıkları…

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Sabri Lamouchi | Tunus

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Steve Clarke | İskoçya

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2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Hong Myung-bo | Güney Kore

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Carlos Queiroz | Gana

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Jamal Sellami | Ürdün

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Miroslav Koubek | Çekya

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Marcelo Bielsa | Uruguay

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Herve Renard | Tunus

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Sebastian Beccacece | Ekvador

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Ronald Koeman | Hollanda

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Julian Nagelsmann | Almanya

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

Roberto Martinez | Portekiz

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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