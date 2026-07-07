2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı! İşte ayrılan isimler

2026 Dünya Kupası'nda elenen takımlarda radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Dev organizasyona veda eden takımların birçoğu teknik direktörü ile yollarını ayırdı. İşte Dünya Kupası'nda yaşanan teknik direktör ayrılıkları... Sabri Lamouchi | Tunus Steve Clarke | İskoçya Hong Myung-bo | Güney Kore Carlos Queiroz | Gana Jamal Sellami | Ürdün Miroslav Koubek | Çekya Marcelo Bielsa | Uruguay Herve Renard | Tunus Sebastian Beccacece | Ekvador Ronald Koeman | Hollanda Julian Nagelsmann | Almanya Roberto Martinez | Portekiz