Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 'göçmen' yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 'göçmen' yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

2026 Dünya Kupası'nda birçok futbolcu, doğduğu ülkenin değil kalbinin ait olduğunu hissettiği ülkenin formasını terletiyor. Aile kökenleri ve çifte vatandaşlık hakları sayesinde farklı tercihler yapan bu isimler arasında Türk yıldız da var. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 20:47 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 21:05
2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

Dünya futbolunun en değerli oyuncularından bazıları, doğdukları ülkeyi değil köklerinin uzandığı ülkeleri temsil etmeyi seçti. 2026 Dünya Kupası'nda sahne alan bu yıldızlar arasında, Türk yıldız da var. İşte detaylar...

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

ERLING HAALAND

Doğduğu ülke: İngiltere

Seçtiği milli takım: Norveç

Piyasa değeri: 200 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

MICHAEL OLISE

Doğduğu ülke: İngiltere

Seçtiği milli takım: Fransa

Piyasa değeri: 150 milyon euro

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2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

NICO PAZ

Doğduğu ülke: İspanya

Seçtiği milli takım: Arjantin

Piyasa değeri: 80 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

ACHRAF HAKIMI

Doğduğu ülke: İspanya

Seçtiği milli takım: Fas

Piyasa değeri: 80 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

ANTOINE SEMENYO

Doğduğu ülke: İngiltere

Seçtiği milli takım: Gana

Piyasa değeri: 80 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

KENAN YILDIZ

Doğduğu ülke: Almanya

Seçtiği milli takım: Türkiye

Piyasa değeri: 75 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

MARC GUEHI

Doğduğu ülke: Fildişi Sahili

Seçtiği milli takım: İngiltere

Piyasa değeri: 70 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

ILIMAN NDIAYE

Doğduğu ülke: Fransa

Seçtiği milli takım: Senegal

Piyasa değeri: 55 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

MARCUS THURAM

Doğduğu ülke: İtalya

Seçtiği milli takım: Fransa

Piyasa değeri: 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 10 ’göçmen’ yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

MATHEUS NUNES

Doğduğu ülke: Brezilya

Seçtiği milli takım: Portekiz

Piyasa değeri: 50 milyon euro

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI