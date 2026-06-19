Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 'göçmen' yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 'göçmen' yıldızı belli oldu! Türk oyuncu listeye damga vurdu...

2026 Dünya Kupası'nda birçok futbolcu, doğduğu ülkenin değil kalbinin ait olduğunu hissettiği ülkenin formasını terletiyor. Aile kökenleri ve çifte vatandaşlık hakları sayesinde farklı tercihler yapan bu isimler arasında Türk yıldız da var. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 20:47 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 21:05